Die fabelhafte Welt der Mathematik: Als Pi in Deutschland einen falschen Wert hatte

Sehr viel seltsamer wird es, wenn man sich in die Tiefen des Internets begibt und plötzlich auf eine Bewegung stößt, bei der Personen behaupten, Pi sei gar nicht irrational. Klar, die Menschheit hat sich seit Jahrtausenden immer wieder verrechnet. Ach ja, und übrigens: Die Erde ist flach.

Wenn Pi per Gesetz falsch berechnet wird

Eine ähnlich befremdliche »Erkenntnis« hatte ein Arzt im 19. Jahrhundert in Indiana. In einer vergangenen Kolumne hatte ich erzählt, dass der Wert von Pi im US-Bundesstaat beinah per Gesetz auf den Wert von 3,2 festgelegt worden wäre. Kurze Zeit, nachdem mein Artikel erschien, kontaktierte mich ein Leser und erzählte mir eine unglaubliche Geschichte zu Pi, für die ich eine außergewöhnliche Recherche aufnahm.

Möchte man ein Beispiel dafür, dass Pi in einem Gesetztext einen falschen Wert annahm, muss man sich dafür weder in die USA begeben noch bis ins 19. Jahrhundert zurückblicken

In den Stunden nach Erhalt des Leserbriefs wälzte ich alte Gesetzestexte des Kraftfahrzeugsteuergesetzes und der Straßenverkehrszulassungsordnung. (Kann man sich etwas Langweiligeres vorstellen?) Jedenfalls hatte der Leser Recht: Möchte man ein Beispiel dafür, dass Pi in einem Gesetzestext einen falschen Wert annahm, muss man sich dafür weder in die USA begeben noch bis ins 19. Jahrhundert zurückblicken. Denn tatsächlich wurde in einer deutschen Steuerformel bis 1988 die Kreiszahl Pi durch 3,12 angenähert.