Schlichting!: Sonnenphysik mit dem Plastiksieb

© Spektrum der Wissenschaft / Mike Zeitz; nach Wilfried Suhr (Ausschnitt)

Geometrie der Schatten | Das Gitter lässt sich vereinfacht mit der Lochweite w und der Stegbreite c darstellen. Die Sonne erscheint unter dem Winkel 𝜑 auf der Abbildungsebene, wo ein Graustufenmuster die jeweilige Helligkeit verdeutlicht. Sie ist an Punkt A am geringsten, da hier die Sonne von zwei Stegen verdeckt wird, und bei B am größten.