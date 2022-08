Springers Einwürfe: Forscher im Krieg

Inmitten eines Kriegs ist moralische Empörung sowie der Wunsch, den Angreifer zu ächten, nur zu verständlich. Dennoch, so finde ich, sollte man sich über die Zeit danach Gedanken machen. Sobald das Töten aufhört, wird jeder Geduldsfaden, jeder Anknüpfungspunkt lebenswichtig sein, um zerstörte Brücken wieder zu erneuern. Und dazu gehören nun einmal kul­turelle und wissenschaftliche Kontakte. Je mehr davon im Lauf des Kriegs zu Bruch geht, desto schwieriger wird es, den Frieden zu gewinnen.

Wenn in Europa endlich die Waffen schweigen, wird sich die öffentliche Aufmerksamkeit wieder dem globalen Konflikt mit China zuwenden. In den letzten Jahren haben die USA begonnen, nicht nur Handelshindernisse aufzubauen, sondern die wissenschaftliche Kooperation mit China wenn nicht geradeheraus zu unterbinden, so doch erheblich einzuschränken. In den USA tätige chinesische Forscher wurden pauschal verdächtigt, Spionage für Peking zu treiben. Seither ist die Anzahl der Akademiker, die sowohl chinesischen als auch amerikanischen Institutionen angehören, um ein Fünftel gesunken.

Beginnt sich in der Sphäre von Wissenschaft und Technik ein – vorerst kalter – Krieg mit China anzubahnen? Dagegen wäre der Boykott russischer Forschung eine Lappalie.