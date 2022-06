Die fabelhafte Welt der Mathematik: Sankt-Petersburg-Paradoxon: Spielen um jeden Preis?

Zahl: Ich gewinne; Kopf: Du verlierst … Oder wie war das?

Doch bei einem Spiel, über das sich Nikolaus I Bernoulli mit Pierre de Montmort im Jahr 1713 austauschte, fällt die Entscheidung nicht ganz so einfach aus: Dabei wird eine Münze so lange geworfen, bis sie zum ersten Mal auf Kopf landet. Die Anzahl der Würfe entscheidet über Ihren Gewinn. Beim ersten Mal Zahl erhalten Sie einen Euro, dann zwei, dann vier – der Erlös wird stets verdoppelt. Stellen Sie sich vor, ich biete Ihnen an, dieses Spiel zu spielen. Allerdings verlange ich einen extrem hohen Einsatz von 2000 Euro. Würden Sie das Angebot annehmen?