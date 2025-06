Schlichting!: Ein Stern im flachen Wasser

H. Joachim Schlichting diesen Phänomenen nach und erklärt sie in seiner Kolumne. Schlichting ist Professor für Physik-Didaktik und arbeitete bis zur Emeritierung an der Universität Münster. Hinter zahlreichen alltäglichen Dingen versteckt sich verblüffende Physik. Seit vielen Jahren spürtdiesen Phänomenen nach und erklärt sie in seiner Kolumne. Schlichting ist Professor für Physik-Didaktik und arbeitete bis zur Emeritierung an der Universität Münster. Alle seine Beiträge finden sich auf dieser Seite.

An einem sonnigen Tag schien in einer mit Wasser gefüllten Wanne etwas nicht zusammenzupassen: Auf ihrem Boden beobachtete ich helle Lichtkreuze; auf der Oberfläche drifteten Blasen. Offenbar standen beide in Verbindung. Aber was passiert bei der Wechselwirkung des Lichts mit der Blase, so dass man deren Form in der Projektion nicht wiedererkennt? Jedenfalls drängt sich eine Kreuzform nicht gerade auf.

Eine ähnliche Beobachtung muss vor mehr als 500 Jahren bereits Leonardo da Vinci gemacht haben. Er notierte, »der durch die Blase an der Oberfläche des Wassers gehende Strahl« werfe »auf den Grund des Wassers ein kreuzförmiges Bild von dieser Blase«. Leonardo illustriert das mit einer kleinen Skizze und fügt hinzu: »Ich habe die Ursache noch nicht erforscht, aber ich glaube, dass es von anderen kleinen Blasen kommt, die um diese größere gesammelt sind«.

Ob das stimmt, lässt sich untersuchen, indem man es selbst ausprobiert und in einer flachen Schüssel mit Wasser ein paar schwimmende Blasen erzeugt. Damit die Blasen etwas länger halten, kann man dem Wasser etwas Spülmittel zufügen.