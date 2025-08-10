Schlichting!: Händeklatschen physikalisch gesehen

H. Joachim Schlichting diesen Phänomenen nach und erklärt sie in seiner Kolumne. Schlichting ist Professor für Physik-Didaktik und arbeitete bis zur Emeritierung an der Universität Münster. Hinter zahlreichen alltäglichen Dingen versteckt sich verblüffende Physik. Seit vielen Jahren spürtdiesen Phänomenen nach und erklärt sie in seiner Kolumne. Schlichting ist Professor für Physik-Didaktik und arbeitete bis zur Emeritierung an der Universität Münster. Alle seine Beiträge finden sich auf dieser Seite.

Als wir aus einem Konzert kamen, das uns zu Begeisterungsstürmen hingerissen hatte, klang dieses in Form leichter Schmerzen in meinen Händen noch eine Weile nach. Falsche Technik, kommentierte ein Freund. Er meinte damit, dass man auch auf schonendere Weise laut klatschen könne. Dafür müsse man den mechanischen und akustischen Aspekten der aufeinandergeschlagenen Hände etwas mehr Aufmerksamkeit schenken. Und schon befanden wir uns in einer physikalischen Diskussion einer alten Menschheitstechnik. Klatschen wurde und wird bei zahlreichen Anlässen eingesetzt, sei es bei religiösen Zeremonien, in der Musik oder eben als Geste der Wertschätzung bei Aufführungen.

Beim Klatschen lässt man die Hände heftig aufeinanderprallen. Das verdrängt die dazwischen befindliche Luft. Wie jede Substanz ist allerdings auch die Luft träge, und deswegen entweicht sie nicht augenblicklich, sondern wird zuerst stark zusammengedrückt. Anschließend dehnt sie sich wieder aus und komprimiert unmittelbar darauf die angrenzende Luft. So geht es immer weiter: Eine Schallwelle breitet sich in die Umgebung aus.

Das Aufeinandertreffen der Hände erfolgt physikalisch gesehen mit großer Kraft in kurzer Berührzeit. Das regt zahlreiche Schallfrequenzen an. Experimentelle Untersuchungen zeigen eine Frequenzverteilung im Bereich von 500 Hertz bis 10 Kilohertz oder mehr. Das exakte Frequenzspektrum hängt von der Form der Hände, dem Luftpolster dazwischen und der Geschwindigkeit ab. Eine flache Hand erzeugt höhere Frequenzen, während eine leicht gewölbte Hand einen dumpferen Ton hervorbringt. Die Hauptenergie des Klatschens liegt oft im Bereich von zwei bis fünf Kilohertz, in dem das menschliche Ohr besonders empfindlich ist.