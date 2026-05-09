Schlichting!: Ohne Rühren zur perfekten Mischung

Physikalisch gesehen hat man es hier mit einem klassischen Beispiel für stabile und instabile Dichteschichtung zu tun. Chemische Vorgänge kommen nicht ins Spiel. Das könnte Sie auch interessieren: Spektrum der Wissenschaft Faszinierende Physik des Alltags

Wenn sich zunächst der Sirup mit seiner größeren Dichte (typischerweise 1,3 Gramm pro Kubikzentimeter) unten im Gefäß befindet und das Wasser mit seiner geringeren Dichte (1 Gramm pro Kubikzentimeter) vorsichtig darüber gelagert wird, entsteht eine stabile Schichtung. Sie würde über lange Zeit so bestehen bleiben, abgesehen von sehr langsam ablaufenden Mischungsvorgängen durch Diffusion.

Im umgekehrten Fall, wenn man Wasser behutsam mit dem Sirup überschichtet, schwebt die Flüssigkeit mit der größeren Dichte oben. Dieser Zustand ist instabil und lässt sich nur für kurze Zeit aufrechterhalten.

Bewegungsenergie ersetzt den Löffel

In beiden Fällen ist die Strömung der Flüssigkeiten beim Eingießen entscheidend. Füllt man den Sirup zuerst in ein Trinkglas und gibt anschließend das Wasser aus einer gewissen Höhe hinzu, durchdringt der Strahl die Sirupschicht – trotz der geringeren Dichte des Wassers. Dessen Bewegungsenergie beim Fallen reicht aus, um den Sirup zur Seite zu verdrängen und ihn zu verwirbeln. Das kann man sogar bei farblosem Sirup sehen, weil Licht beim Übergang zwischen Medien mit unterschiedlicher Dichte gebrochen wird. Man erkennt Schlieren: Das Licht wird entsprechend den wechselnden Orientierungen der Grenzschichten in verschiedene Richtungen abgelenkt.

»Aber gern und tief verlor ich mich in alle die Vermischungen und Verschlingungen« Friedrich Schlegel, deutscher Philosoph

Die Schlieren zeigen also genau die Bereiche an, in denen die Flüssigkeiten einander mit unterschiedlicher Geschwindigkeit begegnen. Beide üben tangentiale Reibungskräfte aufeinander aus, die zu Verformungen der Grenzschichten führen. Man spricht in diesem Zusammenhang von Scherungen. Sie sind essenziell für die Vermischung. Im vorliegenden Fall rollt das Wasser in einer dünnen Schicht nach außen.

Dieses Einkringeln der Grenzflächen vergrößert die Kontaktflächen zwischen beiden Medien sehr stark. Faltungen und dünne Schichtungen sind die Folge. Da Wasser und Sirup ineinander löslich sind, beginnt an diesen verhältnismäßig großen gemeinsamen Oberflächen sofort die Diffusion. Die Moleküle ziehen sich gegenseitig an und vermischen sich, bis die Größe der Schlieren ins Mikroskopische absinkt und die Unterschiede langsam verblassen. Solcherart entsteht eine homogene Mischung.

© H. Joachim Schlichting (Ausschnitt) Sirup im Glas | Konzentrierter Fruchtsirup ist wegen seines hohen Zuckeranteils sehr dicht und zähflüssig.

© H. Joachim Schlichting (Ausschnitt) Vermischung | Fügt man Wasser schwungvoll zum reinen Sirup hinzu, vermengen sich beide gut.

Zäher Nachzügler

Das Geschehen ändert sich grundlegend im umgekehrten Fall, wenn der schwere Sirup in das leichtere Wasser gegossen wird. Denn dabei dominieren die Schwerkraft und die starke innere Kohäsionskraft des Sirups, die dessen Strahl fest zusammenhalten. Er bewegt sich wie ein ziemlich glatter Faden nahezu ungebremst durch das leichte Wasser bis auf den Grund des Glases.

© H. Joachim Schlichting (Ausschnitt) Getrennte Schichten | Gießt man den Sirup in das Wasser, fällt er auf den Grund und vermischt sich kaum.

Bei manchen Sirupen zeigt sich bei genauer Beobachtung, dass sich der Flüssigkeitsfaden am Boden in einer Spirale aufrollt. Ganz ähnlich kennt man das von Honig, den man aus einer gewissen Höhe etwa auf eine Scheibe Brot fließen lässt. Dieser Vergleich zeigt: Es findet nur eine sehr geringe Scherung statt, sodass es fast so ist, als fiele der Strahl in Luft. Wegen der geringeren Grenzfläche zwischen den Flüssigkeiten behält er seine Form nahezu bei.

Es drängt sich die Frage auf, ob es nicht auch in diesem Fall schließlich zu einer Mischung kommt, welche die Kriterien eines homogenen Getränks nahezu erfüllt. Sofern es sich um eine echte Lösung handelt, lautet die Antwort »Ja«. Aber das kann sehr lange dauern. Eher greift man zu einem Löffel und rührt kräftig um.