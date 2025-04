Schlichting!: Wie man Zylinder zum Kreiseln bringt

H. Joachim Schlichting diesen Phänomenen nach und erklärt sie in seiner Kolumne. Schlichting ist Professor für Physik-Didaktik und arbeitete bis zur Emeritierung an der Universität Münster. Hinter zahlreichen alltäglichen Dingen versteckt sich verblüffende Physik. Seit vielen Jahren spürtdiesen Phänomenen nach und erklärt sie in seiner Kolumne. Schlichting ist Professor für Physik-Didaktik und arbeitete bis zur Emeritierung an der Universität Münster. Alle seine Beiträge finden sich auf dieser Seite.

Schon als Kind habe ich zylinderförmige Alltagsgegenstände kreiseln lassen. Damals nahm ich etwa Pillenbehälter oder Rundhölzer dazu, heute bieten sich vor allem Filzstiftkappen an. Mich beeindruckte dabei vor allem der originelle Start dieser Zylinderkreisel. Man setzte sie nicht durch Andrehen in Gang, wie man es von üblichen Kreiseln kennt. Stattdessen musste man den Zeigefinger kräftig, aber gefühlvoll auf eines der Enden pressen und den Finger – immer noch in festem Kontakt – schließlich abrutschen lassen. Das verlieh dem Zylinder einen mehr oder weniger heftigen Drall, je nach Stärke des Drucks. Das Ergebnis: eine ebenso eindrucksvolle wie komplizierte Drehbewegung, die man den einfachen Objekten so nicht zugetraut hätte.

Jahre später begegnete ich einem solchen originellen Kreisel dann auf einem Weihnachtsmarkt. An einem Verkaufsstand waren verschiedene Zylinderkreisel an ihren Enden mit einem farbigen Punkt versehen. Überraschenderweise konnte man trotz der schnellen Drehung deutlich die Markierung auf dem rotierenden Zylinder sehen – und zwar nicht etwa als verwischten Streifen in der entsprechenden Farbe. Vielmehr erschien der Punkt stationär an mehreren festen Stellen, während der Zylinder wegen der schnellen Rotation nur als diffuse Scheibe wahrzunehmen war. Das Ganze wirkte wie eine trickreiche Zauberei. Dieser Artikel ist enthalten in Spektrum der Wissenschaft Kipppunkt voraus? Download (Abo)

Wie kommt es zu diesem merkwürdigen Phänomen? Um das zu beantworten, haben mein Kollege Christian Ucke und ich mit Rohrenden unterschiedlicher Länge experimentiert, die wir von einem Installationsrohr aus Kunststoff (mit einem Durchmesser von 18 Millimetern) abgeschnitten haben. Als wir in einem ersten Versuch ein vier Zentimeter langes Ende zum Kreiseln brachten, waren keine stationären Punkte zu sehen. Man muss sich offenbar genauer mit der Physik des Kreisels vertraut machen, um die Erscheinung zu verstehen und gezielt hervorzubringen.