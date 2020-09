Blinde Flecken in der Forschung: Schluss mit dem Selbstbetrug

In den vergangenen zehn Jahren wurden viele Anstrengungen unternommen, um robuste, glaubwürdige Forschung zu fördern. Einige konzentrieren sich darauf, die Anreize zu verändern, zum Beispiel mit Förder- und Publikationskriterien, die eine offene Wissenschaft höher bewerten als etwaige sensationelle Durchbrüche. Aber das Augenmerk sollte sich auch auf die Forschenden selbst richten. Denn kognitive Verzerrungen können dazu führen, dass sie Ergebnisse sehen, die nicht vorhanden sind. Falsche Schlussfolgerungen führen zu schlampiger Wissenschaft – auch wenn keine böse Absicht dahintersteckt.

Wir müssen uns dieser Fallstricke stärker bewusst werden. So wie es dem Laborpersonal nicht erlaubt ist, ohne Sicherheitstraining mit gefährlichen Substanzen zu hantieren, sollte es Forschenden nicht erlaubt sein, p-Werte oder ähnliche statistische Maße zu verwenden, bevor sie nicht nachgewiesen haben, dass sie deren Bedeutung verstehen.

Wir alle neigen dazu, Beweise zu übersehen, die unseren Überzeugungen widersprechen. Wenn wir mit neuen Daten konfrontiert werden, kann unsere vorgefasste Meinung dazu führen, dass wir etwas sehen, was gar nicht da ist. Dabei handelt es sich um eine Form von Bestätigungsfehler (englisch: confirmation bias): Wir suchen und behalten bevorzugt Informationen, die zu dem passen, was wir bereits glauben. Dieser Filter hat durchaus eine Funktion. Wir müssen in der Lage sein, wichtige Informationen auszusortieren und schnell zu handeln, wenn Gefahr in Verzug ist. Aber der Filter kann zu wissenschaftlichen Fehlschlüssen führen.

Ein Beispiel dafür ist die Bestimmung der elektrischen Elementarladung 1913 durch den Physiker Robert Millikan. Obwohl er behauptete, dass seine Arbeit alle Datenpunkte aus seinem berühmten Öltropfenversuch enthielt, enthüllten seine Notizbücher weitere, unerwähnte Datenpunkte, die zwar den Endwert nur geringfügig verändert, aber eine größere statische Fehlervarianz beschert hätten. Es folgte eine Debatte darüber, ob Millikan beabsichtigt hatte, seine Leser in die Irre zu führen. Aber es ist nicht ungewöhnlich, dass ehrliche Menschen unbequeme Fakten unterdrücken.