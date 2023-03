Die fabelhafte Welt der Mathematik: Das einfachste Theorem der Welt

Man kann sich dazu eine Million Zimmer vorstellen, die aufsteigend nummeriert sind. Jeder Mensch betritt einen Raum mit der Nummer, die der Anzahl seiner Haare entspricht. Wenn nun alle Personen gleich behaart sind, landen alle im gleichen Zimmer: Man hat also acht Milliarden Menschen in einem Raum, während die übrigen 999 999 Zimmer leer sind. Im anderen Extremfall versuchen sich die Personen hingegen so aufzuteilen, dass möglichst wenige im gleichen Raum landen. Wie viele Menschen teilen sich dann maximal ein Zimmer? Um das zu berechnen, kann man die Räume nach und nach auffüllen: zunächst ein Mensch pro Zimmer, dann zwei, dann drei und so weiter. Wenn man acht Milliarden Menschen gleichmäßig auf eine Million Räume aufteilt, landen 8000 Personen in jedem Zimmer. Sobald man die Leute etwas umverteilt, gibt es zwangsläufig ein Zimmer, das mehr als 8000 Menschen beherbergt. Das bedeutet: Egal, wie sich die Personen aufteilen, in jedem Szenario enthält der vollste Raum mindestens 8000 Menschen. Also gibt es mindestens 8000 Personen auf dem Planeten, die gleich viele Haare haben.

Mindestens 438 Heidelberger haben am selben Tag Geburtstag

Damit haben wir sogar eine stärkere Version des Schubfachprinzips gezeigt: Wenn man n Objekte auf k Kategorien aufteilen möchte und n > k, dann gehören mindestens n⁄ k Objekte zur selben Kategorie. Wenn man die Objekte gleichmäßig auf die Schubfächer verteilt, landen durchschnittlich n⁄ k im gleichen Fach. Sobald man die Objekte auch nur leicht umverteilt, enthält eines der Schubfächer zwangsläufig mehr als n⁄ k Objekte. Falls der Quotient n⁄ k keine ganze Zahl ist, entspricht das gesuchte Minimum dem aufgerundeten Wert – denn eines der Fächer enthält dann zwangsläufig diese Anzahl an Objekten.