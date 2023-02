Die fabelhafte Welt der Mathematik: Auf der Suche nach der langweiligsten Zahl der Welt

Da etwa 130 Personen die eingesendeten Zahlenfolgen begutachten, die Liste seit mehreren Jahrzehnten existiert und in der mathematikaffinen Community recht bekannt ist, sollte die Sammlung eine objektive Auswahl aller Folgen enthalten. Somit eignet sich der OEIS-Katalog, um die Beliebtheit von Zahlen zu untersuchen: Je häufiger eine Zahl in der Liste auftaucht, desto interessanter ist sie demnach.

Auf der Jagd nach der langweiligsten Zahl

Diesen Gedanken jedenfalls hatte Philippe Guglielmetti, der den französischsprachigen Blog »Dr. Goulu« betreibt. Guglielmetti erinnerte sich an einen Ausspruch seines ehemaligen Mathematiklehrers, der behauptet hatte, 1548 sei eine beliebige Zahl ohne besondere Eigenschaft. Tatsächlich taucht sie 326-mal im OEIS-Katalog auf: zum Beispiel als »mögliche Periode einer einzelnen Zelle in einem zellulären Automaten der Regel 110 in einem zyklischen Universum der Breite n«. Auch Hardy hatte sich getäuscht, als er die Taxinummer 1729 als langweilig betitelte: Sie erscheint 918-mal in der Datenbank (und auch häufig bei der beliebten TV-Serie »Futurama«).

Also begab sich Guglielmetti auf die Suche nach wirklich langweiligen Zahlen: solchen, die kaum oder gar nicht im OEIS-Katalog auftauchen. Letzteres ist beispielsweise bei 20 067 der Fall (Stand Februar 2023). Sie ist die kleinste Zahl, die in keiner der vielen gespeicherten Zahlenfolgen auftaucht. Allerdings nur, weil die Datenbank lediglich die ersten 180 Ziffern einer Zahlenfolge speichert – sonst würde jede Zahl mindestens in der Folge A000027 auftauchen: der Liste der ganzen Zahlen. Der Wert 20 067 scheint also recht langweilig. Zur darauf folgenden Zahl 20 068 gibt es beispielsweise sieben Einträge. Doch das kann sich ändern. Vielleicht erscheint schon während des Schreiben dieses Artikels eine neue Folge, in der 20 067 in den ersten Folgengliedern auftaucht. Dennoch eignet sich die Anzahl N(n) der OEIS-Einträge für eine bestimmte Zahl n als Maß dafür, wie interessant n ist.

Guglielmetti ließ sich daher die Anzahl aller Einträge der Reihe nach für die natürlichen Zahlen ausgeben und stellte das Ergebnis grafisch dar. Er fand eine Punktwolke in Form einer breit gefächerten Kurve, die zu großen Werten hin abfällt. Das ist insoweit nicht überraschend, als bloß die ersten Glieder einer Folge im OEIS-Katalog gespeichert werden. Was aber erstaunlich ist: Die Kurve besteht aus zwei Bändern, die durch eine deutlich erkennbare Lücke voneinander getrennt sind. Eine natürliche Zahl taucht also entweder besonders häufig oder extrem selten in der OEIS-Datenbank auf.