Weitemeiers Widerspruch: Smoothie-Detox: Entgiftung ohne Effekt

Ich wage eine Prognose: Anklang finden wird diese Kolumne bei Menschen, die morgens um sechs vom ambitionierten Mixer-Lärm ihres Partners aus dem Schlaf gerissen werden. Bei frisch Verliebten, die in anfänglicher Ergebenheit ihr Abendessen durch mit Spirulina angereicherte Grünkohl-Smoothies ersetzen. Und bei denen, die ohnehin zweifeln. Bei allen Überzeugten aber werden diese Zeilen auf Ablehnung stoßen. Denn: Viele wollen es einfach glauben – dass Detox funktioniert.

Allein bei Instagram kumuliert der Hashtag #detox beachtliche 15,2 Millionen Fotos: Grüne Smoothies, pinke Smoothies, selbstgemachte Smoothies und Smoothies in Flaschen, glückliche Frauen mit straffen Bäuchen, glückliche Männer mit noch strafferen Bäuchen, Fläschchen mit Nahrungsergänzungsmitteln, Illustrationen des Darms vor und nach der Entgiftung. Es gibt mittlerweile eigene Detox-Party-Formate mit Smoothies und Ingwer-Shots statt Cosmopolitan und Bier, Energiebällchen statt salziger Erdnüsse. Die Industrie macht derweil Milliarden mit vorgefertigten Detox-Plänen, mit Smoothie-Lieferungen für die zweiwöchige Entgiftungskur und den passenden Nahrungsergänzungsmitteln.

Zweifelhafte Versprechen

Jetzt könnte man annehmen, die schiere Fülle an Suchergebnissen bei Google, Pinterest und Co. spiegele sich auch in Datenbanken wissenschaftlicher Studien. Tut sie nicht. Neben ein paar Treffern zur Entgiftung für Alkoholiker oder Methamphetamin-Süchtige findet man exakt eine Übersichtsarbeit. Ihre wesentliche Aussage: Es gibt keine wissenschaftliche Grundlage, die hinreichend belegt, dass Detox-Diäten irgendeinen Effekt haben: »Although the detox industry is booming, there is very little clinical evidence to support the use of these diets.«

So lehnen auch Ernährungsforscher die Sinnhaftigkeit solcher Entgiftungs-Diäten einhellig ab – mit ungewohnter Vehemenz. Auf den Punkt bringt es Prof. Dr. Hans Hauner, Leiter des Instituts für Ernährungsmedizin an der TU München: »Detox ist eine Art Beschäftigungstherapie für Menschen, die meinen, sie würden sich für Ernährung interessieren.«