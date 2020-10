In Bestform: Sollte man sich vor dem Sport dehnen?

Laden... © Christian Münzing (Ausschnitt) Christian Münzing | Der Sportphysiotherapeut betreibt eine Praxis für Freizeit- und Leistungssportler. Er ist zertifizierter Trainer für Marathon, Triathlon und Nordic Walking.

Bleiben wir mal bei der Wade. Wenn man eine Schrittposition einnimmt, in der man das hintere Bein durchstreckt und die Ferse in den Boden drückt, wird die Wadenmuskulatur gedehnt. Das einfach nur zu halten, also statisch zu dehnen, würde ich vor dem Sport nicht empfehlen. Man sollte eine dynamische Komponente hineinbringen, also zum Beispiel in die Kniebeuge und wieder hoch gehen. Die Ferse muss dabei am Boden bleiben; das gesamte Gewicht liegt auf dem vorderen Bein.

Was bewirkt das?

Es sorgt für ein dynamisches Wechselspiel zwischen äußerer und innerer Unterschenkelmuskulatur und betrifft nicht nur die Muskeln, sondern auch das Fasziensystem, also die Hüllen um die Muskeln herum. Wie wichtig die sind, weiß man erst seit 15 bis 20 Jahren. Wenn diese Strukturen elastisch und gut vorbereitet sind, kann sich auch der Muskel in dieser Hülle besser entfalten.

Von Sportler zu Sportlern »Mein oberstes Ziel beim Sport ist, Spaß zu haben. Wenn man damit nicht gerade sein Geld verdient, sollte man es tunlichst vermeiden, sich damit Stress zu bereiten. Davon haben wir im Alltag genug. Ich bin phasenweise sehr viel gelaufen. Irgendwann hatte ich darauf einfach keine Lust mehr – so bin ich zum Schwimmen gekommen. Das ist für mich ein super Ausgleichstraining. Ich finde meinen Rhythmus und denke oft ›Ups, da ist ja schon wieder der Beckenrand‹. Mit Spaß geht einfach alles leichter. Und wenn man in seinen Körper reinhört, kann man eigentlich gar nicht so viel falsch machen.« (Christian Münzing)

Und wie lange sollte man das machen?

Obwohl ich meinen Job schon seit etwa 30 Jahren mache, habe ich darauf noch keine zufrieden stellende Antwort gefunden. Ich scheue mich, eine genaue Dauer oder Wiederholungszahl anzugeben. Der Mensch ist einfach zu individuell. Ich appelliere immer an meine Sportler, in sich hineinzuhören: Geben die Strukturen nach, wenn man eine bestimmte Position einnimmt? Wenn nicht, sollte man mehr mit Bewegung arbeiten. Wenn es damit nicht mehr weiter geht, kann man versuchen, über ein statisches Halten mehr Lockerung der Muskelfilamente zu erreichen. Statisches Dehnen kommt mehr in der Muskulatur an, dynamisches in den Faszien. Diese beiden Einheiten sind untrennbar miteinander verbunden. Deshalb sollte man immer beide adressieren. Und zwar so lange, bis man eine Position nicht mehr sauber halten kann oder einfach das Gefühl hat: Jetzt reicht's.

Kann Stretching das Verletzungsrisiko verringern?