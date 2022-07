Warkus' Welt: Rätselhafte Metaphern

Was haben die folgenden Sätze gemeinsam? »Nur die Harten kommen in den Garten.« »Der neue Finanzminister ist die Sollbruchstelle der Ampel.« »Ein Buch muss die Axt sein für das gefrorene Meer in uns.«

Die Antwort ist einfach: Wörtlich genommen sind alle drei Sätze wenig sinnvoll. Es gibt keinen Garten, an dessen Eingangstür getestet wird, ob man in diejenigen, die hineinwollen, eine Delle drücken kann. Und wenn es ihn gäbe, ist er mit dem ersten Satz nicht gemeint. Es mag zudem sein, dass der Mast einer Verkehrsampel irgendwo eine Sollbruchstelle hat, wie Jan Gänger auf n-tv.de schreibt, aber wenn es sie gibt, ist diese Stelle nicht Christian Lindner. Und mit einem Buch kann man, auch wenn Franz Kafka das 1904 forderte, kein gefrorenes Meer aufhacken, ganz abgesehen davon, dass kein Mensch ein Meer enthält – rein vom Volumen her ist das schon schwierig.

Wie kommt es nun, dass wir diese Sätze dennoch im übertragenen Sinn gut verstehen? Das liegt daran, dass sie Metaphern verwenden. Aber was heißt das genau und wie funktionieren sie?

Seit der Antike gibt es auf diese Frage eine traditionelle Antwort, nämlich: durch Analogie. Spricht man metaphorisch, dann ist immer eine Art Gleichung mit vier Werten A, B, C und D im Spiel, bei der sich A zu B verhält wie C zu D. So könnte man etwa im ersten Satz die Bedeutung des Ausdrucks »die Harten« darüber erklären, dass sich besonders widerstandsfähige Menschen (A) genauso zu einwirkenden Unannehmlichkeiten des Lebens (B) verhalten wie harte Werkstoffe (C) zu einwirkendem Druck durch einen Prüfkörper (D). Im dritten Satz könnte man sagen, dass es hier um aktives, bewegtes menschliches Seelenleben geht (A), das sich zu einer nach außen hin stillgestellten und unterdrückten Persönlichkeit (B) verhält wie das offene, wogende Meer (C) zu einem gefrorenen Meer (D).