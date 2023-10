Springers Einwürfe: Die beste Medizin

Als die übliche Langzeittherapie dient internationale Entwicklungshilfe. Sie hat gewisse Nachteile: Sie wirkt langsam, verfehlt oft das Ziel, versandet mitunter in dunklen Kanälen und verschärft oft noch die sozialen Gegensätze. Gibt es eine Maßnahme, die sich schnell und gezielt einsetzen lässt und direkt Wirkung zeigt?

In der Tat haben in den letzten zwei Jahrzehnten mehr als 100 Entwicklungs- und Schwellenländer so genannte Cash-Transfer-Programme aufgelegt, die Bargeld direkt an besonders bedürftige Personen oder Haushalte ausgeben. Das umfasst bedingungslose Transfers, wie sie vor allem im subsaharischen Afrika üblich sind, oder solche, die – wie in Lateinamerika häufiger – an bestimmte Gegenleistungen der Empfänger geknüpft werden.

Im Zuge der Covid-19-Pandemie nahm die Anzahl solcher Programme stark zu. Nach Schätzungen der Weltbank kamen 1,36 Milliarden Menschen – 17 Prozent der Weltbevölkerung – in den Genuss von Bargeldtransfers. Nachweislich senken Transfers die Armut, und sie verbessern wirtschaftliche Selbstständigkeit, Schulbesuch, Ernährung der Kinder, Gleichberechtigung der Frauen und die Nutzung medizinischer Einrichtungen. Schlägt sich der Erfolg auch in Amartya Sens Hauptkrite­rium nieder, der Lebenserwartung?