Springers Einwürfe: Die Zukunft der Quanten

Einerseits begegneten die Revolutionäre der Quantenphysik vor gut 100 Jahren einander mit höflicher Hochachtung. Andererseits hielten sie doch oft recht wenig von den Versuchen der Kollegen, sich einen Reim auf die neue Wissenschaft zu machen.

Niels Bohr betrachtete Einsteins hartnäckige Versuche, den lokalen Realismus zu retten, als verlorene Liebesmüh. Werner Heisenberg und Erwin Schrödinger verfolgten bei der Formalisierung der Quantenmechanik gegensätzliche Strategien – auch wenn Schrödinger bald nachweisen konnte, dass seine Wellen und Heisenbergs Matrizen zum selben Ergebnis führen. Bohr gab sich wenig überzeugt von Heisenbergs erster, anschaulicher Herleitung der Unbestimmtheitsrelation. Heisenberg fand Schrödingers Erklärung der diskreten Elektronenniveaus als stehende Wellen obskur.

Der Standpunkt hing grob davon ab, ob man Teilchen oder Wellen favorisierte. Heisenberg und Max Born verorteten die physikalische Realität eher bei den subatomaren Partikeln. Für Schrödinger hingegen waren die Teilchen Wellenpakete, die zum Zerfließen neigen.