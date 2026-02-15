Springers Einwürfe: Damit ein Sturz nicht der Fall wird

Somit läuft ein Mensch, der nicht nur alt, sondern auch noch arm ist, besondere Gefahr, sich beim Hinfallen dauerhaft zu verletzen. Deshalb lohnt es sich, einfache Vorsorgemaßnahmen zu erproben, die einfach zu implementieren sind.

In einer klinischen Studie konnte ein chinesisch-australisches Team um den Mediziner Junyi Peng von der Harbin Medical University nachweisen: Mithilfe eines interaktiven Trainingsprogramms lässt sich das Verletzungsrisiko wirksam reduzieren.

China hat mindestens zwei Gesichter. Während die Millionenstädte mit ihrer Hochhausarchitektur und den mehrstöckigen Autobahnen manche westliche Metropole in den Schatten stellen, entsprechen die ländlichen Provinzen einem Entwicklungsland. In den Dörfern ist der Weg zum Arzt weit; dafür gibt es im Rahmen des staatlichen Gesundheitssystems Helfer und Heiler, die Erstversorgung zu leisten imstande sind, wobei sie mitunter auch traditionelle chinesische Medizin anbieten.

Erfolgsrezept für die Sturzprophylaxe

Für die Studie wählten die Forscher mehr als 2600 Personen aus vier ländlichen Provinzen aus, die älter als 60 Jahre waren und im vorangegangenen Jahr mindestens einmal einen Sturz erlitten hatten. Die Hälfte wurde von den lokalen medizinischen Helfern ein Jahr lang mit einer monatlichen Gruppenübung traktiert und sollte dazwischen anhand vorgefertigter Lehrvideos daheim üben. Die andere, nicht trainierte Hälfte diente als Kontrollgruppe.

Trainiert wurden alltägliche Bewegungen wie Hocken, Sitzen und Aufstehen. Dabei sollte man sich Zeit nehmen und besonders darauf achten, nicht die Balance zu verlieren und nicht irgendwo Halt zu suchen. Spezielle Videos führten vor, wie man die Wahrscheinlichkeit eines Sturzes von vornherein minimiert, indem man passendes Schuhwerk anzieht und zu Hause drohende Stolperfallen beseitigt.

Im Ergebnis zeigte sich: Anleiten und Üben reduziert die Häufigkeit, mit der alte Menschen stürzen. Die Trainierten fielen um 33 Prozent weniger oft hin als diejenigen der Kontrollgruppe. Nicht nur das: Spätere Stürze verliefen glimpflicher als sonst.

Eine kleine, aber wichtige Zutat der Studie war ein persönlicher Kalender für alle Teilnehmenden. Darauf trugen diese ein, wann sie hingefallen waren und wie brav sie ihre prophylaktischen Hausübungen gemacht hatten.