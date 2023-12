Springers Einwürfe: Es gibt Leben auf der Erde!

Einleitend merkten Sagan und sein Team an, alle Nachbarn im Sonnensystem, ob Mond, Venus oder Mars, hätten die lange gehegte Erwartung, sie trügen extraterrestrisches Leben, zwar enttäuscht – allerdings nicht endgültig: Eine fremde Biologie hätte vielleicht so wenig mit der uns vertrauten gemein, dass sie uns entginge, vor allem, wenn sie nur in raren Spuren aufträte oder sich tief unter der Oberfläche verstecke. Letzteres lässt offen, ob zum Beispiel die – von Galileo entdeckte – kilometerdicke Eishülle des Jupitermonds Europa exotische Organismen birgt.

Was also fanden Galileos Messinstrumente, als die Sonde den dritten Trabanten der Sonne passierte? Offenbar war der untersuchte Planet größtenteils von flüssigem Wasser bedeckt. Auffällig war der hohe Gehalt seiner Gashülle an Sauerstoff. Das ließ sich nur schwer mit geologischen Prozessen oder dem Einfluss der ultravioletten Sonnenstrahlung erklären. Dadurch, so die Autoren, »steigt zumindest unser Verdacht, es könne Leben geben«.

Sie fanden sogar ein eindeutiges Indiz für biotische Prozesse: die Häufigkeit von atmosphärischem Methan. Der Kohlenwasserstoff müsste eigentlich in der Luft oxidieren, wird aber offenbar in großen Mengen vom Boden aus nachgeliefert. Ungewöhnlich war zudem ein steiler Abbruch im Infrarot-Spektrum des reflektierten Sonnenlichts, was auf die Absorption durch grüne Vegetation hinwies.