Springers Einwürfe: Heilsame Panik

Den Nachweis für das mitfühlende Benehmen der Zebrabärblinge führten die Verhaltensbiologin Ibukun Akinrinade und ihr Kollege Kyriacos Kareklas vom Instituto Gulbenkian de Ciência in Oeiras, Portugal, zusammen mit Forschern aus Israel und Italien. Sie zeigten nicht nur, dass die Tierchen von der Furcht eines Artgenossen angesteckt werden, sondern überdies die wesentliche Rolle des Neurotransmitters Oxytozin in ihrem Gehirn. Das ist bemerkenswert, weil man Oxytozin von höheren Tieren als »Kuschelhormon« kennt, das einfühl­sames oder ansteckendes Sozialverhalten fördert. Die Gegenwart dieses sozialen Wirkstoffs über weite Bereiche der Fauna hinweg scheint anzuzeigen, dass emotionale Ansteckung ein frühes Erfolgs­prinzip der Artenentwicklung gewesen ist.

Skeptiker könnten freilich einwenden, es sei doch ein bisschen weit hergeholt, bei der Flucht­reaktion eines Schwarms kleiner Fische gleich Empathie, also Einfühlung, zu diagnostizieren. Geht es nicht auch ohne unterstellte Gefühle? Tatsächlich sondern verletzte Zebra­bärblinge eine Substanz ab, die ihr Entdecker, der für seine Erforschung des Bienentanzes berühmte Verhaltensbiologe Karl von Frisch, in den 1930er Jah­ren als »Schreckstoff« be­zeichnete. Wenn Artgenossen das Alarmsignal im Wasser aufspüren, verfallen sie in Panik: Sie irren umher und stellen sich anschließend tot.

Um diesen rein chemischen Außenreiz aus­zuschließen, platzierten die portugiesischen Forscher die Fische in separaten Aquarien oder spielten ihnen Fluchtreaktionen per Video vor. Zudem demonstrierten sie, dass die Furchtansteckung bei Mutanten, deren Oxytozin-Produktion genetisch lahmgelegt worden war, ausblieb, aber bei künst­licher Zugabe des Wirkstoffs wieder ansprang.