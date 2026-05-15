Springers Einwürfe: Helfen Verbote beim digitalen Kinderschutz?

Zweifellos wirken die Algorithmen von Instagram oder TikTok suggestiv; sie buhlen um Aufmerksamkeit, suchen zu fesseln, können Heranwachsende zumindest im übertragenen Sinn süchtig machen. Also verbieten?

Erfahrungsgemäß ist Prohibition kein gutes Mittel. Wer unbedingt will, kommt trotzdem an den begehrten Stoff; wer sich brav ans Verbot gehalten hat, stolpert mit dem 16. Geburtstag ungeübt in die Fallgruben der weiten Onlinewelt. Besser wäre wenigstens ein altersgerecht abgestuftes Training in digitaler Medienkompetenz.

Beteiligung statt Ausschluss

Noch viel mehr wollen Sandra Cortesi und Urs Gasser von der Technischen Universität München. Sie gehören zu einer unabhängigen Expertengruppe namens Frontiers in Digital Child Safety mit Verbindungen zur Harvard University und zur Universität Zürich. Sie plädieren im Fachjournal »Science« dafür, mit evidenzbasierten Methoden Medien zu organisieren, an deren Design Kinder und Jugendliche aktiv beteiligt werden.

Cortesi und Gasser monieren, die Medienforschung habe sich bisher auf die Risiken konzentriert und dementsprechend Marktregulierung, restriktive Erziehung oder Überwachung vorgeschlagen. Selbst wo es gelingt, solche Schritte tatsächlich zu realisieren, laufen sie der rapide fortschreitenden Entwicklung der Medien hinterher. Der Kinderschutz erfordert vielmehr vorbeugende Maßnahmen, die auf die Rechte der Heranwachsenden, ihre aktive Beteiligung und ihr Wohlbefinden eingehen.

Erfahrungsgemäß ist nicht Kontrolle, sondern Vertrauen die bessere Basis für Kinderschutz. Wenn Eltern und Kinder gemeinsam die Mediennutzung absprechen, werden die Regeln besser eingehalten und lassen sich flexibler dem zunehmenden Alter anpassen. Das setzt voraus, dass sich Politik und Erziehung nicht von Furcht leiten lassen, sondern von den Möglichkeiten, welche die neuen Medien den Heranwachsenden bieten.

Wenn ein Kind online gemobbt wird oder auf verstörende Inhalte stößt, muss das Mediendesign es ihm leicht machen, rasch Hilfe zu bekommen. Darauf sollten die Plattformen so vorbereitet sein, dass ein Klick genügt, um den Vorfall anonym anzuzeigen. Jedes Risiko auszuschließen ist unmöglich, aber die Heranwachsenden müssen die Chance bekommen, selbstständig und erfolgreich zu reagieren.

Um die sozialen Medien entsprechend zu organisieren, sind außer den einschlägigen Firmen und den verantwortlichen Politikern auch die jugendlichen Nutzer gefragt: Sie sollten als kompetente Partner in die Entwicklung kindgerechter Plattformen einbezogen werden.