Springers Einwürfe: In brennender Sorge

Seit einigen Jahren nehmen großflächige Feuersbrünste überhand, die nicht nur riesige Waldflächen verwüsten, sondern auch Wohngebiete zerstören und eine steigende Anzahl von Menschen töten. Das Ausmaß und vor allem die explosionsartige Zunahme der angerichteten Schäden wurden bisher unterschätzt. Das offenbart eine Analyse auf Basis von Daten der Munich Re.

Die in München ansässige größte Rückversicherungsgesellschaft der Welt garantiert anderen Versicherern bei Schadensfällen die Liquidität. Schon aus purem Geschäftsinteresse versucht die Firma ein realistisches Bild der Risiken zu gewinnen, wie sie in diesem Fall durch Flächenbrände drohen. Dieser Artikel ist enthalten in Spektrum der Wissenschaft Dunkle Energie – ein Trugbild? Download (Abo)

Aus diesen privat gesammelten Daten, ergänzt durch öffentlich zugängliche Erhebungen, ermittelte ein Team um den australischen Forscher Calum Cunningham von der University of Tasmania die räumliche und zeitliche Verteilung großer Waldbrände von 1980 bis 2023. Demnach haben die wirtschaftlich katastrophalsten Ereignisse seit 2015 rapide zugenommen: Knapp die Hälfte der 200 größten Brände ereignete sich im letzten Jahrzehnt.