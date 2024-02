Springers Einwürfe: Klimaschutz kann kein Argument gegen Armutsbekämpfung sein

Nach Schätzung der Weltbank leben auf unserem Planeten mehr als 700 Millionen Menschen in absoluter Armut, das heißt, sie müssen Tag für Tag mit weniger als 2,15 US-Dollar auskommen. Jede denkbare Initiative, die diesen Skandal wenigstens mildern könnte, ist mit zusätzlicher wirtschaftlicher Aktivität verbunden – und Wirtschaftswachstum beschleunigt über den Ausstoß weiterer Treibhausgase den Klimawandel. Sind die Menschheitsziele Armutsbekämpfung und Umweltschonung somit unvereinbar?

Nicht unbedingt. Zumindest lässt sich zeigen, dass die ökologischen Kosten, die durch Beseitigen des globalen Elends anfallen würden, in der künftigen Gesamtbilanz keine große Rolle spielen müssen. Also zieht weder die Ausrede, man müsse Armut der Umwelt zuliebe tolerieren, noch gilt umgekehrt das Argument, Entwicklungspolitik dürfe ökologisch rücksichtslos vorgehen.

Die Weltbankökonomen Philip Wollburg, Stephane Hallegatte und Daniel Gerszon Mahler haben sich bei einer im November 2023 publizierten Untersuchung auf die Einkommensverteilung in 168 Ländern gestützt, um aus den Daten Zukunftsszenarien herzuleiten. Sie wollten wissen: Wie viel zusätzliches Wirtschaftswachstum wäre nötig, um die extreme Armut in all diesen Ländern auf unter drei Prozent zu drücken – das heißt nach Weltbankkriterien zu beseitigen?