Springers Einwürfe: Gemeinsam sind sie schlauer

Zu maschinellem Lernen fähige, mit künstlichen neuronalen Netzen ausgestattete Helferlein sind in den Wissenschaften, in Fabriken und im Alltag bald allgegenwärtig. Selbst im Smartphone erkennen lernfähige Algorithmen meinen Fingerabdruck oder mein Gesicht und verschönern meine Amateurfotos. Beim autonomen Autofahren weichen sie komplexen Gefahrensituationen aus – wenigstens meistens. Und in schwer kalkulierbaren Spielen wie Go und Poker schlagen sie zuverlässig jeden Menschen.

Doch sind das nicht recht einsame Tätigkeiten? Bisher leide die künstliche Intelligenz an »metho­di­schem Individualismus«, monieren führende Ent­wickler. Sie fordern als nächsten großen Schritt eine »kooperative KI«, bei der Maschinen mit Maschinen kommunizieren, zügig voneinander lernen und sich so miteinander zu neuen Ebenen der Lösungskompetenz aufschwingen.

Die sechs Experten um Allan Dafoe von der Uni­versi­ty of Oxford und Thore Graepel vom University College London arbeiten unter anderem für den ­Google-Ableger DeepMind, die Firma Microsoft oder die Softwareschmiede OpenAI. Sie ziehen Parallelen zwischen dem gegenwärtigen Entwicklungsstand der KI und dem von Kindern, die zunächst im Einzelunterricht den elementaren Umgang mit der Umgebung gelernt haben. Aber nun sei es an der Zeit, den Nachwuchs mit seinesgleichen spielen zu lassen. Schließlich reife auch das kindliche Gehirn nur durch soziale Interaktion vollends heran.

Und was sollen die angehenden Intelligenzbestien aus Blech und Silizium, nachdem sie schon einmal in Schach und Poker brilliert haben, in der digitalen Krippe so lernen? Ein recht anspruchsvolles Programm: In praktischen Übungen ermächtigt sie die nächste Unterrichtsstufe zu Mannschaftssport wie Fußball – dafür werden menschenähnliche Kunststoffkörper zur Verfügung gestellt. Zu gemischt maschinell-menschlichen Rollenspielen kommt begleitender Theorieunterricht. Hier werden Psychologie und Geschichte, Soziologie und Ethik gelehrt, und eine Prise Fairness gibt es obendrauf.