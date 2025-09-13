Springers Einwürfe: Mit künstlicher Intelligenz zum Atomkrieg?

Physiker und Schriftsteller Michael Springer diesen und anderen Fragen am Rande des aktuellen Wissenschaftsgeschehens nach. Seit 2005 erscheint Ist die Energiewende sauber durchgerechnet? Kann die Forschung wirklich die Zukunft voraussagen? Und widerspricht die Quantenphysik sich selbst? In seinen Kommentaren geht derdiesen und anderen Fragen am Rande des aktuellen Wissenschaftsgeschehens nach. Seit 2005 erscheint seine Kolumne »Springers Einwürfe«

In der Ära des Kalten Kriegs waren die Hauptmächte USA und UdSSR – nach einer hektischen Phase des ungezügelten Wettrüstens – darauf bedacht, ein Gleichgewicht des Schreckens zu etablieren, das auf »mutual assured destruction« beruhte. Jede Seite konnte auf den gegnerischen Erstschlag mit einem ebenso vernichtenden Zweitschlag reagieren.

Das war die Basis für Abrüstungsverhandlungen und eine 80-jährige Phase prekären atomaren Friedens. Er war freilich stets bedroht: durch einseitige Auf- und Nachrüstungsschritte sowie durch eine letztlich unbekannte Anzahl von hochriskanten Fehlalarmen.

Das Erbe dieser Epoche sind mehr als 12 000 nukleare Sprengköpfe in einer völlig veränderten Welt. Derzeit sind neun Staaten atomar bewaffnet; damit hat das spieltheoretisch überschaubare Gleichgewicht des Schreckens seine Grundlage verloren.