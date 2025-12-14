Springers Einwürfe: Schwerkraft-Quanten dringend gesucht

Physiker und Schriftsteller Michael Springer diesen und anderen Fragen am Rande des aktuellen Wissenschaftsgeschehens nach. Seit 2005 erscheint Ist die Energiewende sauber durchgerechnet? Kann die Forschung wirklich die Zukunft voraussagen? Und widerspricht die Quantenphysik sich selbst? In seinen Kommentaren geht derdiesen und anderen Fragen am Rande des aktuellen Wissenschaftsgeschehens nach. Seit 2005 erscheint seine Kolumne »Springers Einwürfe«

Die Geschichte der Physik ist eine Serie von Vereinigungen. Isaac Newton vermählte irdische Vorgänge und Himmelsbewegungen, indem er die Fernwirkung der Schwerkraft feststellte. James Clerk Maxwell brachte Elektrizität und Magnetismus unter den Hut symmetrischer Feldgleichungen. Heinrich Hertz vereinigte Elektromagnetismus und Optik: Licht ist elektromagnetische Strahlung.

Anfang des 20. Jahrhunderts versöhnte Albert Einstein durch die spezielle Relativitätstheorie die klassische Mechanik mit dem Elektromagnetismus. Seine allgemeine Relativitätstheorie vollendete die Vereinigung, als er die Gravitation als Geometrie der Raumzeit formulierte. Dieser Artikel ist enthalten in Spektrum der Wissenschaft Federn – Meisterwerk der Evolution Download (Abo)

Noch kein Abo? Jetzt abonnieren!

Ausgabe als PDF-Download (EUR 6,99)

Parallel zur Krönung der klassischen Physik entstand die nichtrelativistische Quantentheorie. Einstein hielt sie für unfertig. Vor allem musste ihm missfallen, dass die quantenmechanische Verschränkung eine »spukhafte Fernwirkung« zuließ – hatte er doch mit seiner Theorie der Schwerkraft die newtonsche Fernwirkung zugunsten einer lokalen Feldtheorie verabschiedet.