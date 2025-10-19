Springers Einwürfe: Vielfalt der Liebe unter Fliegen

Physiker und Schriftsteller Michael Springer diesen und anderen Fragen am Rande des aktuellen Wissenschaftsgeschehens nach. Seit 2005 erscheint Ist die Energiewende sauber durchgerechnet? Kann die Forschung wirklich die Zukunft voraussagen? Und widerspricht die Quantenphysik sich selbst? In seinen Kommentaren geht derdiesen und anderen Fragen am Rande des aktuellen Wissenschaftsgeschehens nach. Seit 2005 erscheint seine Kolumne »Springers Einwürfe«

Sobald es ums Liebesspiel geht, kann eine einzelne Mutation dafür sorgen, dass sich Arten mit völlig unterschiedlichen Vorlieben herausbilden. Ausgangspunkt für diese Erkenntnis war Drosophila melanogaster. Die Schwarzbäuchige Taufliege ist der Star unter den Modellorganismen der biologischen Forschung. Entsprechend gründlich weiß man über Entwicklung, Körperbau und Verhalten des kaum zwei Millimeter großen Insekts Bescheid. Zum Beispiel über die Brautwerbung: Den Fortpflanzungsakt bahnt das Männchen mit einem komplexen »Liebeslied« an, das es mit einer Abfolge von Flügelvibrationen erzeugt.

Hat der tremolierende Troubadour damit die Aufmerksamkeit eines Weibchens erregt, nähert er sich von hinten, um dessen Genitalien durch Klopfen und Lecken zu stimulieren. Anschließend krümmt der Liebhaber den Unterleib vorwärts und versucht zu kopulieren. Sofern das Weibchen einverstanden ist, zieht sich die Paarung eine gute Viertelstunde lang hin.

Vor allem japanische Forscher haben sich auf die genetische Grundlage des Sexualverhaltens der kleinen Fliegen spezialisiert. Sie haben ein Gen identifiziert, das für die Reifung besonderer Motoneurone sorgt, welche wiederum die für das männliche Liebesspiel nötigen Muskeln innervieren. Mutationen des »fruitless« (fruchtlos) getauften Gens bewirken ein abweichendes Balzverhalten; das reicht von generellem Desinteresse an Sex bis zur aktiven Hinwendung zum gleichen Geschlecht.