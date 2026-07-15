Springers Einwürfe: Wenn Forschung in die Jahre kommt

In den reichen Ländern ist das Durchschnittsalter von Naturwissenschaftlern, allein schon infolge der demografischen Entwicklung, stetig angestiegen. Erklärt das etwa, warum radikale Innovationen seltener werden?

Ein generell negativer Zusammenhang zwischen Lebensalter und Originalität ist strittig; frühere Studien zeichneten ein widersprüchliches Bild. Aufschluss verspricht die breit angelegte Arbeit eines Teams um den Informatiker Lingfei Wu von der University of Pittsburgh und den Soziologen James Evans von der University of Chicago. Die Digitalisierung des Wissenschaftsbetriebs hat den Autoren erlaubt, einen riesigen Datensatz zu analysieren: die Publikationen von 12,5 Millionen Forschenden zwischen 1960 und 2020.

Verschiedene Wege zur Innovation

Wu und Evans unterscheiden zwei Arten von Originalität: Neuheit und Disruption. Neuheit definieren sie als den Vorzug von Artikeln, die überraschende Zusammenhänge zwischen bereits bekannten Erkenntnissen herstellen. So etwas liegt erwartungsgemäß eher älteren Fachleuten, die sich dabei auf langjährige Erfahrung und breites Wissen stützen können.

Hingegen erfordern disruptive Durchbrüche einen fast tollkühnen Zugriff mit unerprobter Methodik auf ein schon länger schwelendes Problem – tendenziell ein Privileg junger Leute, unbeschwert von enzyklopädischem Wissensballast und verfahrenstechnischer Voreingenommenheit. In den analysierten Daten machen sich disruptive Arbeiten als besonders eigenständig bemerkbar: Sie werden auffallend häufig zitiert, und zwar ohne weitere Zitate aus demselben Forschungsfeld.

Um die Zusammenhänge zu quantifizieren, definieren Wu und Evans ein »akademisches Alter«. Dessen Geburtsstunde schlägt mit der allerersten Publikation einer Person. Sie verfolgen nun, ob bei dieser der individuelle Wissensstand von da an stagniert oder sich dynamisch aktualisiert; das messen sie an der relativen Frische der in späteren Artikeln herangezogenen Quellen.

Der Trend ist eindeutig: Mit den Jahren verlassen sich Forschende zunehmend auf ältere Arbeiten. Die Autoren der Studie sprechen vom Nostalgie-Effekt. Dauerhaft prägend und am liebsten zitiert bleibt meist ein Paper, das zwei Jahre vor der »akademischen Geburt« (der ersten eigenen Publikation) entstanden ist.

Kein Wunder also, dass Fachleute, wie die Daten deutlich belegen, mit zunehmenden Jahren immer weniger Disruptionen auslösen. Dafür sorgen die reiferen Semester für Vernetzung der Konzepte und Absicherung des Wissens.