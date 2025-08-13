Springers Einwürfe: Wie lebt es sich im Weltraum?

Physiker und Schriftsteller Michael Springer diesen und anderen Fragen am Rande des aktuellen Wissenschaftsgeschehens nach. Seit 2005 erscheint Ist die Energiewende sauber durchgerechnet? Kann die Forschung wirklich die Zukunft voraussagen? Und widerspricht die Quantenphysik sich selbst? In seinen Kommentaren geht derdiesen und anderen Fragen am Rande des aktuellen Wissenschaftsgeschehens nach. Seit 2005 erscheint seine Kolumne »Springers Einwürfe«

Menschen im All sind nichts Besonderes mehr. Die Internationale Raumstation ISS ist seit der Jahrtausendwende bewohnt und macht nur noch Schlagzeilen, wenn Besatzungsmitglieder länger als geplant an Bord bleiben müssen. Der Weltraum ist zwar das Gegenteil einer lebensfreundlichen Umgebung. Aber mit gewaltigem technischem Aufwand lässt es sich dort Jahre aushalten.

Hightech ist erst recht die Grundvoraussetzung für Pläne, demnächst Stationen auf dem Mond zu errichten und sogar zum Mars zu reisen. Doch selbst mit bester Ausrüstung muss der menschliche Organismus lange Schwerelosigkeit und hohe Strahlenbelastung erdulden. Dieser Artikel ist enthalten in Spektrum der Wissenschaft Akteure des Lebens Download (Abo)

Noch kein Abo? Jetzt abonnieren!

Ausgabe als PDF-Download (EUR 6,99)

Die ISS-Besatzungen scheinen beides ganz gut überstanden zu haben. Allerdings schirmt das irdische Magnetfeld im erdnahen Weltraum die kosmische Strahlung teilweise ab. Deswegen erkranken die Astro- und Kosmonauten nicht häufiger an Krebs.