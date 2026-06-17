Springers Einwürfe: Weltraumdiplomatie – jetzt!

Regulierungsinstrumente wären vorhanden: Jeder Satellitenstart muss staatlich genehmigt werden. Damit ließe sich das Mengenproblem eigentlich leicht steuern. Hinzu kommen sollten Auflagen, welche die Störungen spezieller Radiofrequenzen eindämmen, und vor allem braucht es Maßnahmen gegen die Reflexionen am Nachthimmel, mit denen die Satelliten astronomische Beobachtungen behelligen.

In der Ära teils privater Raumfahrt sind drei Instanzen im Spiel: Für Staaten stehen Souveränität und militärische Sicherheit im Vordergrund; Firmen streben Priorität und kommerziellen Vorteil an; die Wissenschaft braucht Planungsstabilität und ungehinderten Zugang zu Daten und Beobachtungen.

Gemeinnützige Organisationen als Katalysatoren

Um die Interessen abzugleichen, ist Weltraumdiplomatie gefragt, erläutert Gioia Rau in einem Kommentar im Fachjournal »Nature«. Rau ist Programmdirektorin bei der National Science Foundation der USA sowie bei Schmidt Sciences, einer philanthropischen Organisation in Arlington, US-Bundesstaat Virginia. Wie Rau betont, muss die Wissenschaft jetzt oder nie die führende Rolle bei der Planung von Missionen übernehmen.

Mit Co-Autoren wie Vinton Cerf, dem »Vater des Internets« und Vizepräsidenten von Google, sowie Marc Jochemich, dem Ex-Chef des Washingtoner Büros des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, hebt Rau in einem weiteren, gemeinsamen Beitrag gemeinnützige Organisationen als Bindeglied zwischen privatem Kommerz und öffentlicher Förderung hervor. Je mehr Letztere vor allem in den USA zusammengestrichen wird, desto wichtiger wird die Hilfe durch philanthropische Stiftungen. Sie können zwar staatliche Finanzierung nicht ersetzen, wohl aber als Katalysatoren für öffentlich-private Partnerschaften wirken. Schon eine 50-Millionen-Dollar-Spende vermag ein Dutzend kleiner Missionen zur Sonne oder zu Planeten zu finanzieren – oder eine hochauflösende Karte des Monds.