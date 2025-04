Die fabelhafte Welt der Mathematik: Vergesst die 42, die Lieblingszahl von Nerds ist 1729

Ein Fast-Gegenbeispiel eröffnet neue geometrische Objekte

Als Ono die alten Notizen von Ramanujan durchging, entdeckte er etwas Erstaunliches: »Er hatte unendlich viele Fast-Gegenbeispiele für Fermats großen Satz gefunden. Das war ein Schock.« Tatsächlich hatte Ramanujan eine Formel gefunden, die unendliche viele Lösungen für die Gleichung x3 + y3 = z3 + 1 liefert – ähnlich wie eine p-q-Formel, mit der sich quadratische Gleichungen lösen lassen. Wie Ono aber Jahrzehnte nach Ramanujans Tod erkannte, hat diese Formel weit reichende Konsequenzen.

Denn die Lösungsformel entspricht einer so genannten elliptischen Kurve. Diese Objekte spielen in der modernen Mathematik eine wichtige Rolle, unter anderem beim Beweis des großen Satzes von Fermat oder bei der Verschlüsselung von Daten im Internet. Die elliptische Kurve, die Ramanujan konstruiert hatte, besitzt zudem eine extrem seltene Eigenschaft. Und wie sich herausstellt, lässt sich die Kurve zusammenfügen und bildet eine komplizierte Oberfläche. Um das zu verstehen, kann man sich vorstellen, viele Geraden zu einer Ebene zusammenzulegen oder etliche Kreise zu einer Kugeloberfläche zu vereinen. Gleiches lässt sich mit Ramanujans elliptischer Kurve machen, stellte Ono fest. Und die erzeugt eine »K3-Oberfläche«; ein geometrisches Objekt, das erst in den 1950er Jahren in die Mathematik eingeführt wurde. Inzwischen sind K3-Oberflächen in vielen verschiedenen mathematischen Bereichen verbreitet – man trifft sie sogar in der Stringtheorie an.

© Yassine Mrabet / ECClines-3 CC BY-SA 3.0 (Ausschnitt) Elliptische Kurven | Diese Art von Funktionen hat in den letzten Jahrzehnten eine bedeutende Rolle in der Mathematik gespielt. Die wohl größte Errungenschaft, zu der sie beigetragen hat, ist der Beweis des großen fermatschen Satzes. Allgemein lassen sich elliptische Kurven in folgender Form schreiben: y2 = x3 + ax + b. Das Besondere an ihnen ist unter anderem ihre symmetrische Struktur. Addiert man zwei Punkte auf der Kurve, landet man zwar – anders als bei Geraden – außerhalb der Kurve. Indem man aber eine abgewandelte Form der Addition definiert, lassen sich Punkte so miteinander verknüpfen, dass das Ergebnis wieder auf der Kurve liegt. Die Eigenschaft kann man auch in der Kryptografie nutzen: Bei asymmetrischen Verschlüsselungsverfahren sucht man stets nach Operationen, die sich einfach berechnen, allerdings nur schwer umkehren lassen – so wie die Primfaktorzerlegung: Man kann schnell überprüfen, ob das Produkt zweier Primzahlen mit einem Wert übereinstimmt, wohingegen es überaus aufwändig ist, große Zahlen in ihre Primfaktoren zu zerlegen. Ebenso verhält es sich mit Punkten auf elliptischen Kurven: Für eine Zahl n und einen Punkt P lässt sich n · P = A sofort bestimmen, doch wenn A und P bekannt sind, kann man nur sehr schwer den Wert n ermitteln. Daher eignen sich elliptische Kurven für Public-Key-Verfahren.

»Ramanujan benutzte die Zahl 1729 und elliptische Kurven, um Formeln für eine K3-Fläche zu entwickeln«, sagte Ono in der Pressemitteilung der Emory University. »Mathematiker haben auch heute noch Schwierigkeiten, K3-Flächen zu manipulieren und damit zu rechnen. Es ist also eine große Überraschung, dass Ramanujan diese Intuition schon immer hatte.« Ono hat die Erkenntnisse des indischen Mathematikers im Jahr 2015 aufgearbeitet und in eine moderne Sprache übersetzt. In dieser Forschungsarbeit hat er die neu entdeckte K3-Oberfläche mit dem Namen »1729« versehen.