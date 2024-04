Star-Bugs – die kleine-Tiere-Kolumne: Die bepelzte Erdnuss mit den Facettenaugen

Insekten und andere Wirbellose finden sich überall um uns herum, doch bis auf Schmetterlinge, Bienen und wenige andere Gruppen genießen sie wenig bis keine Achtung oder gar Sympathien. Dabei ist die Welt der Sechsbeiner und Co mehr als faszinierend. Ein genauerer Blick auf diese Welt der kleinen Tiere in unserer Natur lohnt also. Wir stellen regelmäßig besondere Stars aus diesem Universum vor.

Erica McAlister steht in ihrem Garten irgendwo in London. Es ist ein kühler Frühlingsmorgen. Ein paar Blüten trotzen den langen Fingern des Winters. Die Fliegenforscherin sucht den Efeu an einer Mauer ab – gezielt nach Fliegen. Eigentlich macht die Biologin dies nonstop in ihren wachen Stunden, aber an diesem Tag muss es eine besondere sein. »Schau nach geschützten sonnigen Stellen«, rät sie, »Hummelschweber mögen weder Wind noch Kälte.«

Und dann gleitet der Große Wollschweber (Bombylius major) in den Blick: eine Erdnuss mit braunen Facettenaugen, einem langen Rüssel und beige-braunem Pelz. Aus dem Augenwinkel kann man ihn für eine Hummel halten, darum heißt er auch Hummelschweber: ein Beispiel für gute Mimikry.

Seine Flügel sind fast nicht zu erkennen, so schnell schlägt das Insekt damit. Sogar wenn die langen, dünnen Beine auf dem Rand eines Blütenkelchs stehen, bleiben die Flügel meistens in Bewegung. Stehen sie doch einmal still, erkennt man an ihrer Vorderseite breite dunkle Balken, die in der Sonne in Regenbogenfarben irisieren. »Wenn die Wollschweber ruhen, bleiben ihre Flügel an der Seite des Körpers, dann erkennt man sofort, dass es keine Bienen sind«, sagt McAlister: »Dann sehen sie aus wie Tarnkappenbomber.«