Storks Spezialfutter: Die EU auf dem Holzweg

Aber die Rechnung geht nicht auf. Jede Verbrennung pustet sofort Kohlenstoff in die Atmosphäre. Bis das CO 2 -Konto vom nachwachsenden Holz wieder ausgeglichen wird, vergehen Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte. In einem offenen Brief haben renommierte Klimawissenschaftler und Klimawissenschaftlerinnen vor einem Jahr beispielsweise darauf hingewiesen, dass beim Verbrennen von Holz pro Energieeinheit mindestens genauso viel CO 2 produziert wird wie beim Verbrennen fossiler Energien. Der eingeschlagene Weg ist also ein Holzweg.

Kahlschlag für den Holzexport

Auch der schöne Gedanke von der lokal produzierten und lokal genutzten Energiequelle erfüllt sich in der Praxis nicht: Ein Großteil des Holzes wird in Form von Pellets über weite Strecken transportiert. Viel Holz wird aus dem Südosten der USA importiert. Dort hat der Energieriese Enviva seinen Sitz. Und die Berichte mehren sich, dass nicht nur Holzreste verarbeitet werden, sondern auch viele Bäume aus Kahlschlägen. Gleiches gilt auch für Holz aus Estland und Litauen, das zum Teil den Rohstoff für Kraftwerke in Dänemark und Großbritannien liefert.