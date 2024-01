Die fabelhafte Welt der Mathematik: Wie die Stringtheorie den Ruf eines Mathematikers rettete

Das Monster im Mondschein

Das Monster war eine theoretische Vorhersage der Gruppentheorie, einem Bereich der Geometrie, der sich mit den symmetrischen Eigenschaften von Objekten beschäftigt. In den 1970er Jahren begannen Mathematiker, eine Art Periodensystem der Gruppen zu erstellen: Sie wollten die »Atome« der endlichen Symmetrien finden. Demnach lässt sich jede endliche Gruppe durch eine Kombination dieser Atome darstellen. Nach jahrzehntelanger Forschung schienen die Geometer endlich am Ziel. Anders als bei den chemischen Elementen gibt es zwar unendlich viele »endliche einfache Gruppen«, aber sie lassen sich in 18 Kategorien einteilen, die in ihrer Anordnung an das Periodensystem erinnern. Dabei stießen die Fachleute aber auch auf insgesamt 26 Außenseiter, die sich nicht in diese 18 Klassen einfügen.

© Spektrum der Wissenschaft / Manon Bischoff (Ausschnitt) Symmetrien des Dreiecks | Die Symmetrien eines Dreiecks bilden eine endliche Gruppe.

Der erste solche Vertreter war das »Monster«, das die Mathematiker Bernd Fischer und Robert Griess 1973 vorhergesagt haben. Der Name kommt von der schieren Größe dieser Gruppe – sie enthält mehr als 8·1053 Symmetrien. Zum Vergleich: Die Symmetriegruppe eines 20-seitigen »W20«-Würfels (Ikosaeders) enthält 60 Symmetrien. Das sind 60 mögliche Transformationen (Drehungen oder Spiegelungen), die man vornehmen kann, ohne den W20 zu verändern.

© Drschawrz / sporadische Gruppen / CC BY-SA 3.0 CC BY-SA (Ausschnitt) Die sporadischen Gruppen | Einige der sporadischen Gruppen (bunt eingefärbt) hängen zusammen. Die weißen Gruppen gehören zu den Außenseitern der Außenseiter, den so genannten Parias.

Wegen seiner schieren Größe stellte das Monster Mathematikerinnen und Mathematiker vor massive Herausforderungen. »Man ging davon aus, dass es noch ewig dauern würde (wenn überhaupt), um das Monster zu konstruieren. Man dachte, es wäre zwingend ein Computer nötig«, sagt Richard Borcherds. Doch leistungsfähige Rechner haben mit einer Struktur, die aus 8·1053 Elementen besteht, zu kämpfen. Die pessimistische Prognose erwies sich jedoch als falsch. 1980 gelang es Griess – ganz ohne die Hilfe von Computern – das Monster zu konstruieren und damit dessen Existenz zu beweisen.

Eine Sinusfunktion auf Steroiden

Auf der anderen Seite des Mondscheins schien es nicht wirklich einfacher zuzugehen. Zwar geht es in der Zahlentheorie meist um ganze Zahlen, was auf den ersten Blick recht simpel wirkt. Doch um die Zusammenhänge zwischen ihnen zu untersuchen, greifen Fachleute auf komplizierte Konzepte zurück, etwa so genannte Modulformen. Dabei handelt es sich um Funktionen f(z), die extrem symmetrisch sind. Wie bei der Sinusfunktion braucht man nur einen bestimmten Ausschnitt einer Modulform zu kennen, um zu wissen, wie sie überall sonst aussieht. »Modulformen sind so etwas wie trigonometrische Funktionen, aber auf Steroiden«, sagte der Mathematiker Ken Ono gegenüber dem »Quanta Magazine«. Aber: »Es gibt keine einfachen Beispiele für eine Modulform«, macht Borcherds klar.

© Neozhaoliang / Modulraum / CC BY-SA 4.0 CC BY-SA (Ausschnitt) Modulraum | Beispiel für einen Modulraum

Dennoch spielen sie in der Mathematik eine extrem wichtige Rolle. »Es gibt wahrscheinlich weniger Bereiche der Mathematik, in denen sie keine Anwendung finden, als solche, in denen sie genutzt werden«, meint Zagier. Andrew Wiles nutzte sie zum Beispiel, um den Großen Satz von Fermat zu beweisen und Maryna Viazovska fand damit die dichteste Kugelpackung in acht Raumdimensionen. Da Modulformen aber so kompliziert sind, nähert man sie oft durch ein unendlich langes Polynom an, etwa: \(f(q) = \frac{1}{q} + 19688q + 21493760q^2 + 864299970q^3 + … \). Die Vorfaktoren vor der Variablen q bilden dabei aus zahlentheoretischer Sicht eine Zahlenfolge mit interessanten Eigenschaften. Diese Zahlenfolge hatte McKay mit dem Monster in Verbindung gebracht.

Ein überraschendes Bindeglied

In den 1980er Jahren hörte Borcherds erstmals von der Mondschein-Vermutung. »Das hat mich völlig umgehauen«, erinnert er sich in einem Interview mit dem Youtuber Curt Jaimungal. Er habe damals in einer Vorlesung von Conway gesessen und erfahren, dass die Zahlentheorie und die Gruppentheorie auf mysteriöse Weise zusammenhängen könnten. Das Thema ließ ihn nicht mehr los. Er begann, nach der vermuteten Verbindung zu suchen – und wurde fündig: 1992 veröffentlichte er sein bahnbrechendes Ergebnis, für das er sechs Jahre später die Fields-Medaille bekommen sollte, eine der höchsten Auszeichnungen der Mathematik. Sein Ergebnis: Ein hochspekulativer Bereich der Physik, die Stringtheorie, liefert offenbar das fehlende Puzzleteil zwischen dem Monster und der Zahlenfolge.