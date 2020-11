Springers Einwürfe: Tut die Pandemie der Umwelt gut?

Als angehender Physiker, lange ist es her, konnte ich der erstarkenden Ökobewegung herzlich wenig abgewinnen. Mir widerstrebte, wie dort Wissenschaft und Technik oft als direkte Gefahr für die Umwelt abgestempelt wurden. Den Slogan »Small is beautiful« fand ich albern, und wenn ich später dennoch gegen Umweltzerstörung mitdemonstrierte, brachte ich es nicht über mich, bei »Karl der Käfer wurde nicht gefragt / Man hat ihn einfach fortgejagt« allen Ernstes mitzusingen.

Selbst heute empfinde ich keine Genugtuung darüber, dass infolge der diversen Lockdowns wegen der Corona-Pandemie nicht so viel geflogen und gefahren sowie weniger produziert wird. Damit sinkt zwar in den hoch industrialisierten Ländern momentan die Umweltbelastung, aber das bloße Einschränken von Produktion und Verkehr bei gleich bleibendem Stand der weitgehend fossilen Technik kann kaum eine dauerhafte Lösung für die globalen Klimaprobleme sein – höchstens eine vorübergehende Atempause.

Tatsächlich droht der Umwelt langfristig immenser Schaden, falls die Lieferketten, auf denen bislang innovative Energieträger und CO 2 -arme Technologien in alle Welt gelangen konnten, durch die Pandemie zusammenbrechen. Davor warnen mit guten Gründen die Politologen Andreas Goldthau von der Universität Erfurt und Llewelyn Hughes von der Australian National University in Canberra (Nature 585, S. 28–30, 2020).

Wie die Autoren zeigen, hat sich im vergangenen Jahrzehnt eine ökologisch äußerst vorteilhafte internationale Arbeitsteilung etabliert. So dominieren chinesische Firmen zwar den Fotovoltaikmarkt, beziehen aber die Maschinen zur Herstellung von Siliziumscheiben und Solarzellen aus Deutschland. Dadurch sanken die Preise für Solarmodule binnen zehn Jahren um 90 Prozent, und entsprechend fielen weltweit auch die Kosten der solaren Stromerzeugung. Ähnliches gilt – bei anders gelagerten Lieferketten – für Windräder, Lithium-Batterien und Elektroautos.