European Green Deal: Und noch ein Klimaplan

Ursula von der Leyen, seit Kurzem Präsidentin der EU-Kommission, hat ein Ziel: Europa soll der erste klimaneutrale Kontinent werden, und zwar bis zum Jahr 2050. Das jedenfalls sieht der heute vorgestellte Klimaplan vor. Was die EU allerdings nicht sagt: wie das Ziel erreicht werden soll.

Natürlich enthält die neue, vollmundig als »European Green Deal« bezeichnete Strategie eine ganze Liste von Maßnahmen, mit denen die Kommission den Klimaschutz fördern wird. Fossile Energieträger sollen teurer und Grenzwerte schärfer werden, Recycling und Kreislaufwirtschaft will die EU-Kommission fördern und die Klimaschutzziele überarbeiten. Auf ihrer Website lobt sich die EU selbst für die seit 1990 erreichten Emissionsminderungen von 23 Prozent.

Das klingt alles schön und gut. Nur: Klimapläne haben die unschöne Eigenschaft, sich in ätherische Geflechte aus guten Absichten und pragmatischen Ausnahmen aufzulösen, sobald es hart auf hart kommt und Klimaschutz mit anderen Erwägungen kollidiert. Es ist ja nicht so, dass es an ambitionierten Plänen mangelte, seit 1995 – die Älteren werden sich erinnern – die erste UN-Klimakonferenz in Berlin stattfand.

Laden... © NOAA Earth System Research Laboratory / Scripps Institution of Oceanography (Ausschnitt) Kohlendioxidkonzentration am Mauna-Loa-Observatorium | Die ikonische Keeling-Kurve zeigt die steigende Kohlendioxidkonzentration in der Atmosphäre. Gut zu erkennen: die Auswirkungen der internationalen Klimaschutzbemühungen seit 1995.