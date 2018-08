Wenn man Philosophie studiert oder sonst in irgendeiner Funktion (als Doktorand, Dozentin, was auch immer) an einem Philosophieinstitut herumhängt, gibt es eine Frage, der nicht auszuweichen ist: Wo führt das Ganze hin? Was tut man hinterher? Womit verdient man Geld?

Ich möchte jetzt einmal diejenigen ausklammern, die eine Professur ergattern; und auch die anderen, die in den Schuldienst gehen. Wofür eine Professorin oder ein Lehrer bezahlt werden, können sich dann doch so ziemlich alle vorstellen. (Übrigens: In Deutschland gibt es nur in einigen Bundesländern Philosophie als vollgültiges Schulfach. »Ethik«, »Werte und Normen« und wie das Religionsersatzfach sonst von Land zu Land heißt, wird idealerweise auch von Menschen unterrichtet, die einmal an einem Philosophieinstitut studiert haben, aber in der Praxis ist das eher die Ausnahme als die Regel. Was man von dieser Situation, verglichen beispielsweise mit Frankreich, wo Philosophie ein Pflichtfach bis zum Abitur ist, halten soll – urteilen Sie einfach selbst.)

Doch was ist mit den anderen? Als ich 2008 erwähnte, dass ich jetzt meinen Abschluss mache, erwiderte eine Bekannte: »Und was wirst du jetzt? Arbeitslos?« (Übrigens war diese Bekannte Erziehungswissenschaftlerin.) Viele tragen noch das Klischee vergangener Jahrzehnte herum und meinen, meine Fachkollegen seien massenhaft am Steuer von Taxis unterwegs. Ist das nun wirklich so?

Die Statistik sagt uns, dass Philosophie ein Wachstumsfach ist: Die Anzahl der Philosophieabschlüsse an deutschen Hochschulen hat sich zwischen 1992 und 2011 mehr als verdreifacht. Gleichzeitig sind durch die Umstellung auf Bachelor- und Masterabschlüsse die Abbruchquoten gesunken. Die Anzahl der Promotionen ist nicht in gleichem Maß gestiegen. Die Arbeitslosigkeit unter Geisteswissenschaftlern ist keineswegs besonders hoch, sondern ähnlich niedrig wie unter Akademikern allgemein. Irgendetwas machen diese Leute also. Aber was? Ein konkretes und wahrscheinliches Berufsbild gibt es ja außerhalb von Forschung und Lehre tendenziell nicht – anders als bei vielen anderen Fächern (Mediziner werden Ärzte; ein BWL-Dozent hat mir einmal erklärt, die meisten BWLer landeten, ob sie wollen oder nicht, am Ende im Rechnungswesen).