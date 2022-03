Die fabelhafte Welt der Mathematik: Ist 0,999… gleich 1?

Eine eindeutig uneindeutige Darstellung?

Dieser ist nur einer von zahlreichen verschiedenen Beweisen, die zeigen, dass 0,999… gleich 1 ist – ebenso wie 0,8999… = 0,9; 0,7999… = 0,8 und so weiter. Tatsächlich kann man unendlich viele Beispiele für Zahlen finden, die nicht nur eine Dezimaldarstellung besitzen, sondern zwei. Und wie sich herausstellt, ist das keine Besonderheit unseres Zahlensystems. Wechselt man beispielsweise in die Binärnotation, die nur aus Nullen und Einsen besteht, taucht das gleiche Problem auf: 0,111… (was 1 · ½ + 1 · ¼ + 1 · ⅛ + … entspricht) ist gleich 1. Ähnliche Fälle ergeben sich für Zahlensysteme, die eine andere Basis nutzen.

In der Diskussion scheint es also einen eindeutigen Sieger zu geben: das Lager, das 0,999… = 1 verteidigt. Doch so ganz stimmt das nicht. Denn auch wenn Mathematik ein Fach ist, bei dem man Zusammenhänge exakt und meist ohne Interpretationsspielraum herleiten kann, lässt sich durchaus über die Grundlagen streiten. Wer sagt, dass die Rechenregeln, die zu der zweideutigen Dezimaldarstellung führen, die einzig richtigen sind?

Neue Spielregeln

Zum Beispiel könnte man einfach per Definition festlegen, dass 0,999… kleiner ist als 1. Das ist an sich erlaubt, bringt aber ungewöhnliche Folgen mit sich. Wenn man etwa den Zahlenstrahl samt aller reellen Zahlen betrachtet und zwei beliebige Zahlen herauspickt, dann finden sich zwischen diesen beiden Zahlen stets unendlich viele weitere: Man kann immer den Mittelwert aus beiden Werten bilden, anschließend den Mittelwert aus diesem und einer der beiden Zahlen und so weiter. Wenn man allerdings annimmt, dass 0,999… kleiner ist als 1, dann gibt es keine weitere Zahl, die zwischen beiden Werten liegt. Man hat damit eine eindeutige Lücke auf dem Zahlenstrahl lokalisiert.

Das mag ungewohnt sein, aber ich bin sicher, dass die meisten von uns damit leben könnten. Doch hier hören die Besonderheiten nicht auf, unter anderem muss man die Addition neu definieren. Da auch in diesem System ⅓ + ⅔ = 1 gilt, muss entsprechend 0,333… + 0,666… = 1 ergeben – das heißt, sobald man eine Summe berechnet, muss man aufrunden, wenn man bei einem Ergebnis mit einer Lücke landet. Und dieses seltsame Aufrunden gilt dann ebenso für die Multiplikation, wodurch 0,999… · 1 = 1 ergibt. Somit ist die Eins nicht mehr das neutrale Element der Multiplikation.