Springers Einwürfe: Unterwegs in eine Welt ohne Hunger

Tag für Tag leiden 690 Millionen Menschen an gesundheitsschädlichem Nahrungsmangel. Um ihr Elend nachhaltig zu beenden, gilt es, die Wurzeln dieser andauernden Katastrophe aufzudecken. Gewiss, lokale Konflikte oder gar echte Kriege erzeugen zusätzliches Elend, und allzu oft versickern Hilfsgelder in den großen Taschen korrupter Regime. Doch das sind nur die medienwirksamen Auswüchse eines weltumspannenden Grundübels, das endlich nach Aufklärung verlangt.

Welche Erfolge hat die einschlägige Forschung bisher erzielt? Vermag sie zu ergründen, woher die chronische Fehlallokation der Nahrung kommt? Denn bekanntermaßen reicht die global erzeugte Menge an sich aus, heutzutage jeden Menschen satt zu machen. Vor allem: Was hat man an konkreten Strategien gegen den Welthunger anzubieten?

Tatsächlich hat ein internationales Konsortium namens Ceres 2030 gerade diese Fragen untersucht und in dreijähriger Arbeit mehr als 100 000 Fachpublikationen betrachtet. Das Ergebnis wurde just wenige Tage veröffentlicht, nachdem das World Food Programme der Vereinten Nationen als Träger des Friedensnobelpreises 2020 feststand.

Finanziert wurde Ceres 2030 von der Bill & Melinda Gates Foundation und dem deutschen Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Die Zahl 2030 im Namen nimmt Bezug auf eines der wichtigsten der 17 von den UN erklärten »Ziele für nachhaltige Entwicklung« (Sustainable Development Goals): den Hunger bis 2030 aus der Welt zu schaffen.

Ceres 2030 beurteilt die bisherige Hungerforschung äußerst kritisch: Nur ein winziger Bruchteil aller untersuchten Artikel wage es, praktische Vorschläge zu machen; die überwältigende Mehrheit erweise sich als unfähig, insbesondere den Kleinbauern und deren Familien weiterzuhelfen – obwohl zwei Drittel der Hungernden auf dem Land leben und obwohl von den 570 Millionen Bauernhöfen auf der Welt 475 Millionen Gehöfte kleiner als zwei Hektar sind.