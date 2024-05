Unwahrscheinlich tödlich: Tod durch Oralsex

Dass leidenschaftliche Küsse für Erdnussallergiker gefährlich sein können, war bereits zuvor bekannt. Beschwerden treten erwiesenermaßen bis zu sechs Stunden nach einem nussigen Snack des Partners auf. Eine Studie dokumentierte schwere Allergiesymptome zwei Stunden nach der Mahlzeit – und das, obwohl die Person sich zwischendurch gründlich die Zähne geputzt und den Mund gespült hatte. Bei dem Fall aus Kanada hatten sich die beiden Männer während ihres gesamten Treffens sogar überhaupt nicht geküsst. Allein der Kontakt der erdnusskontaminierten Mundhöhle des einen mit der Eichel des anderen reichte hier aus, um die fatale Reaktion zu entfachen.

Gefahr im Sperma

Auch im Ejakulat können sich Allergene ansammeln, wie ein 2019 dokumentierter Fall aus Spanien zeigt. Eine zu dem Zeitpunkt 31-jährige Frau kam ins Krankenhaus, nachdem sie am gesamten Körper Nesselsucht entwickelt hatte. Sie musste sich außerdem mehrfach übergeben und klagte über Kurzatmigkeit. Kurz zuvor hatte sie ungeschützten oralen sowie vaginalen Geschlechtsverkehr gehabt. Auf Sperma hatte sie in der Vergangenheit nie derart reagiert, einzig Antibiotika aus der Gruppe der Penizilline vertrug sie nicht. Wegen eines Infekts nahm ihr Partner aber gerade ein solches ein. Weil die Ärztinnen und Ärzte keine weiteren Allergien entdecken konnten, schlossen sie darauf, dass Spuren des Wirkstoffs in die Samenflüssigkeit gelangt waren und die Beschwerden ausgelöst hatten. Die Patientin bekam Medikamente und erholte sich binnen einer Woche vollkommen.

All diese Beispiele zeigen: Der Austausch von Körperflüssigkeiten birgt für manche von uns mehr Gefahren als für andere. Menschen mit schwer ausgeprägten Lebensmittel- oder Arzneimittelallergien müssen beim Liebesspiel demzufolge darauf achten, dass Allergene nicht indirekt über den Partner in den eigenen Körper gelangen. Ein Kondom kann das verhindern – und schützt demnach nicht nur vor sexuell übertragbaren Infektionskrankheiten, sondern auch vor potenziell lebensgefährlichen Immunreaktionen.