Unwahrscheinlich tödlich: Tod durch Magenexplosion

Ein Knaller in der Chirurgie

Bei einem anderen Patienten erwiesen sich geläufigere Verdauungsgase als brandgefährlich. Und zwar buchstäblich, denn sie entzündeten sich während der Bauch-OP und ließen den Magen des Mannes mit einem lauten Knall zerbersten. Der Vorfall ereignete sich in einem Krankenhaus in Tansania. Ein 35-Jähriger kam mit einer Stichwunde im Bauchraum in die Notaufnahme. Das Operationsteam machte sich daran, den verletzten Teil seines Dünndarms zu entfernen. Dazu nutzte es kein normales Skalpell, sondern ein elektrochirurgisches Instrument. Der Vorteil: Mit Strom lässt sich stark durchblutetes Gewebe durchtrennen und zugleich kauterisieren. Doch die Methode kann brennbare Gase entzünden. Genau das passierte im Magen des Mannes. Die in ihm befindlichen Verdauungsgase fingen Feuer und brachten das Organ zum Explodieren. Dabei verbrannten mehr als 50 Prozent der Schleimhaut, was einen Magenbypass nötig machte. Der Patient überlebte die Detonation und die folgende Magenverkleinerung.

Entzündliche Gase kommen zwar im ganzen Verdauungstrakt vor, meistens sammeln sie sich jedoch vor allem im Darm. Im Dickdarm (sowie in Flatulenzen) erreichen die beiden häufigsten von ihnen, Wasserstoff und Methan, zum Teil Konzentrationen von über 30 Prozent. Ab etwa fünf Prozent bilden sie bei Anwesenheit von mehr als fünf Prozent Sauerstoff ein explosives Gemisch. Bei Darmoperationen treffen Chirurginnen und Chirurgen deshalb bestimmte Vorsichtsmaßnahmen, um Explosionen zu vermeiden. Der Magen ist normalerweise unproblematischer – im Fallbericht schreiben die Autoren, es sei unklar, warum sich die Gase bei dem Patienten in dem Organ ansammelten.

Wenn nach dem Essen der Magen platzt

Weniger spektakulär, dafür aber ein paar dutzend Mal dokumentiert, sind die eingangs erwähnten Magenrisse durch Überfüllung. Sie betreffen vor allem eine Gruppe: Menschen mit Essstörungen, die mit Essanfällen kämpfen. Während einer solchen »Binge Eating«-Attacke verspeisen Betroffene Nahrungsmittel in Mengen, die ihr Magen kaum noch verdauen kann. Auch häufiges Fasten, eine ungesunde Ernährung und Alkohol schaden dem Organ. Seine Wände werden mit der Zeit dünner und schwächer als bei normal essenden Personen, was es anfällig für eine Überdehnung macht. Die überstrapazierte Magenwand reißt mitunter, woraufhin der Mageninhalt samt Verdauungssäften in den Bauchraum gelangt. Bei hohem Innendruck sterben zudem Teile der Schleimhaut ab, weil sie nicht mehr mit Blut versorgt wird. Das überfüllte Organ kann die untere Körpervene abdrücken und so die Durchblutung der Beine beeinträchtigen. Die Folgen sind innere Quetschungen, absterbendes Gewebe und eventuell sogar Herzversagen.