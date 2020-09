In Bestform: Vegane Ernährung und Sport - passt das zusammen?

Verschnaufpause Laut einer Befragung des Marktforschungsinstituts SKOPOS aus dem Jahr 2019 leben in Deutschland rund 1,3 Millionen Menschen vegan, das entspricht etwa 1,5 Prozent der Bevölkerung. Bei der letzten bundesweiten Erhebung von 2008 gab es noch weniger als 80 000 Veganer. Der Handel hat sich bereits an den Trend angepasst: Pflanzliche Alternativen finden sich heute in jedem Supermarkt. 75 Prozent der heutigen Veganer waren zunächst Vegetarier. Insgesamt verzichten etwa zehn Prozent der deutschen Bevölkerung auf Wurst und Fleisch. Komplett ohne tierische Produkte, also auch ohne Eier und Milchprodukte auszukommen, bedeutet für viele – trotz Alternativen – eine große Umstellung. Als wichtigstes Motiv nennen rund 60 Prozent der Veganer den Tierschutz. Die eigene Gesundheit steht nur für etwa acht Prozent an erster Stelle. Der Umfrage zufolge sind Veganer aber sportlich aktiver und fühlen sich körperlich und geistig fitter als Nichtveganer.

Es gibt aber doch Studien, die nahelegen, dass eine vegane Ernährung entzündungshemmend wirkt.

Ja, das stimmt. Es ist gut belegt, dass eine einseitige, fleischlastige Ernährung nachteilige Veränderungen im Organismus hervorruft. Bei Rheumatikern beispielsweise können sich dadurch Autoimmunreaktionen verstärken. Ihnen geht es deutlich besser, wenn sie auf Fleisch verzichten. Aber auch hier ist es eine Frage des richtigen Maßes. Meiner Meinung nach spricht überhaupt nichts dagegen, zwei- bis dreimal im Monat Fleisch zu essen. Dadurch werden keine Entzündungen provoziert, sondern der Körper bekommt zusätzliche, wertvolle Proteine.

Worauf müssen Menschen achten, die sich vegan ernähren und viel Sport treiben?

Im Wesentlichen sind das zwei Dinge: zum einen, dass sie genügend Vitamin B12 bekommen. Das geht mit Fleisch wesentlich leichter als mit Gemüse. Zum anderen bereitet die Proteinzufuhr Veganern häufig Probleme. Man geht davon aus, dass ein Spitzensportler etwa zwei Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht am Tag benötigt. Ein 80-Kilogramm-Mann müsste also täglich 160 Gramm reines Eiweiß zu sich nehmen. Das allein über Hülsenfrüchte zu beziehen, ist extrem schwierig, denn sie bestehen nur zu etwa 25 Prozent aus Proteinen. Der Mann müsste also riesige Linsen- oder Kichererbsenberge essen, um seinen Bedarf zu decken.

Was sollte er also essen?

Tofu- oder Sojaprodukte sind eine gute Eiweißquelle. Auch bei der Proteinzufuhr ist es jedoch wichtig, auf Vielfalt zu achten: Insgesamt acht Aminosäuren kann der Körper nicht selbst herstellen, sondern muss sie über die Nahrung aufnehmen. Eine biologisch hochwertige Mahlzeit enthält alle acht essenziellen Aminosäuren. Das ist ohne tierische Lebensmittel nicht ganz einfach.