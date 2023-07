Die fabelhafte Welt der Mathematik: Die ganze Welt in vier Farben

Die Schreibtischunterlage in meinem Kinderzimmer war wie bei vielen anderen auch eine Weltkarte. Darauf waren alle damaligen Staaten abgebildet, die der Sichtbarkeit halber unterschiedlich eingefärbt waren. Welche Farben das genau waren, weiß ich nicht mehr. Aber inzwischen ist klar: Es sind nur vier Farben nötig, um jede beliebige Karte so auszumalen, dass aneinandergrenzende Länder stets verschieden gefärbt sind. Was sich nach einem einfachen Problem anhört, bereitete Mathematikerinnen und Mathematikern mehr als 120 Jahre lang Kopfzerbrechen. Und richtig zufrieden sind die Fachleute bis heute nicht. Der 1976 vorgestellte Beweis des Vier-Farben-Satzes markierte eine Zeitenwende in der Mathematikgeschichte: Es war der erste Beweis, der auf die Unterstützung von Computern angewiesen ist.

Die lange Geschichte des Vier-Farben-Satzes beginnt mit dem britischen Studenten Francis Guthrie, der 1852 die damaligen englischen Grafschaften in einer Karte färben wollte – vermutlich eine kreative Art der Prokrastination. Obwohl die Karte so kleinteilig war, fiel ihm auf, dass er nur vier Farben benötigte. Deshalb fragte er sich, ob sich das auch mathematisch beweisen ließe und wandte sich dafür an seinen jüngeren Bruder Frederick, der am University College in London Mathematik studierte. Der scheiterte jedoch an einem Beweis und erzählte seinem Betreuer, dem renommierten Mathematiker Augustus De Morgan, von dem Problem.

De Morgans Interesse war sofort geweckt. Doch auch ihm gelang es nicht, die Vermutung zu beweisen. Er fing also an, mit seinen Kollegen darüber zu sprechen, wodurch die Vier-Farben-Vermutung langsam an Bekanntheit gewann. Das Interesse wuchs schlagartig an, als der englische Mathematiker Arthur Cayley 1878 in der britischen Gelehrtengesellschaft Royal Society fragte, ob jemand die Vermutung schon bewiesen habe. Nur ein Jahr später veröffentlichte sein Kollege Sir Alfred Kempe einen Beweis im »American Journal of Mathematics«. Doch wie sich elf Jahre später herausstellen sollte, enthielt die Arbeit einen Fehler.