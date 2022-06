Warkus’ Welt: Die Grenzen der Realität

Als ich im Grundschulalter war, waren »Klein-Fritzchen«-Witze noch groß in Mode. In einem davon ging es um Groß- und Kleinschreibung, in deutschsprachigen Grundschulen seit jeher ein bewegendes Thema. Fritzchen soll den Satz »Die Katze sitzt hinterm Ofen« schreiben und weiß nicht, welche Wörter man groß- und welche man kleinschreibt. Also erklärt der Lehrer ihm: Die Wörter, die für etwas stehen, was man anfassen kann, schreibt man groß, die anderen klein. Daraus schließt er wie folgt: »die« – kann man nicht anfassen. »katze« – kann man auch nicht anfassen (kratzt nämlich). »Sitz« – kann man anfassen. »Hintern« – kann man anfassen. »ofen« – kann man nicht anfassen (heiß). So ergibt sich der Satz: »die katze Sitz Hintern ofen.«

Nun gibt es feuerfeste Handschuhe, die es einem erlauben, auch einen heißen Ofen zu berühren, und tatsächlich sogar speziell für Tierhalter entwickelte »Fangnetze«, mit dem man selbst die kratzbürstigsten Katzen zu fassen bekommt. Ob man »etwas anfassen kann«, hängt also offensichtlich davon ab, welche Hilfsmittel man zur Verfügung hat.

In der Philosophie ist es zwar eher kein Thema, welche Katzen man mit welchem Werkzeug anfassen kann. Aber darum, dass man mit bestimmten Gegenständen nur auf technisch vermittelte Weise interagieren kann, geht es durchaus häufiger. Ein berühmtes Beispiel kommt von jemandem, den wir eigentlich nicht als Philosophen kennen, nämlich Winston Churchill, der sich in seiner erfolgreichen Autobiografie »Meine frühen Jahre« aus dem Jahr 1930 zur Frage einlässt, wie wir verlässlich in Erfahrung bringen können, welche Gegenstände in der Außenwelt wirklich existieren, obwohl uns unsere Sinne täuschen können.

Churchills Denkfehler

Sein Beispiel ist die Sonne, die wir am Himmel stehen sehen: Wir nehmen sie nur mit unserem Sehsinn als grelle Blendung wahr. (Ich ergänze: Wir können sie nicht anfassen oder auch nur um sie herumgehen.) Wie können wir dann wissen, dass hinter dieser Leuchterscheinung ein realer Gegenstand steht? Für Churchill ist es ganz einfach: So kann man zum Beispiel anhand von astronomischen Berechnungen, die »völlig von unseren Sinnen getrennt sind«, voraussagen, wann die Sonne sich verfinstern wird. Das Argument, dass die Berechnungen wiederum auf menschlichen Sinneswahrnehmungen beruhen, lässt er nicht gelten: »Sie könnten, zumindest in der Theorie, auch durch automatische Rechenmaschinen ermittelt werden, die durch das auf sie fallende Licht in Gang gesetzt werden, ohne jede Einmischung der menschlichen Sinne an irgendeinem Punkt.«