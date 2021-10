Warkus' Welt: Führt die Realität ein Eigenleben?

Menschen oder zumindest menschenähnliche Wesen gibt es auf der Erde, wenn man den Begriff so weit wie möglich auslegt, höchstens seit einigen Millionen Jahren. Mit rund 4,6 Milliarden Jahren ist die Erde also Pi mal Daumen 1000-mal älter als der Mensch und seine entfernten Vorfahren. Das Universum insgesamt ist noch dreimal älter (rund 13,81 Milliarden Jahre), wobei die Erde natürlich nur einen einzelnen Planeten eines einzelnen Sterns von vielen Trilliarden darstellt.

Der Mensch hat den allergrößten Teil von allem, was es je materiell gibt und gab, also nie kennen gelernt. Dieser Gedanke ist für uns heutzutage einigermaßen selbstverständlich, denn auch wenn die genauen Größenordnungen vielleicht kein Alltagswissen sind: Von so etwas wie Urknall und Evolution haben in unserer Gesellschaft die meisten schon gehört.

Nun ist bekanntermaßen vieles von dem, womit wir in unserem Alltag zu tun haben, nicht vom Menschen unabhängig zu denken. Steuern, Firmen, Bücher, Software, zwischenmenschliche Beziehungen, abstrakte Begriffe, politische Überlegungen: All das ist Menschenwerk. Aber auch Gegenstände, die wir »natürlich« nennen, stehen zu uns Menschen in einer Beziehung. Der Baikalsee mag 25 Millionen Jahre alt sein – als See identifiziert und mit einem Namen bezeichnet haben ihn Menschen, und wenn wir ihn anschauen und uns gegebenenfalls darüber unterhalten, ob das Wasser für uns eher blau oder grün aussieht (vielleicht auch türkis oder aquamarin?), hat das mit unserer speziellen menschlichen Wahrnehmung zu tun.

Vieles ist dem Menschen nur durch enorme Kunstgriffe zugänglich

Die neuzeitliche philosophische Diskussion um Erkenntnis, um sichere Quellen von wahrem, neuem Wissen, kreist um die Frage, ob wir irgendetwas wissen können, was nicht durch unsere Wahrnehmung und unseren Verstand vermittelt ist. Enorm einflussreich ist dabei die von Immanuel Kant geprägte Vorstellung, dass es zwar »Dinge an sich« gibt, deren Existenz von uns unabhängig ist, zu denen wir aber keinerlei Zugang haben, der nicht an unsere beschränkten menschlichen Erkenntnisfähigkeiten gebunden ist. Wie oben geschildert, heißt dies aber, dass der allergrößte Anteil von allem, was es je gab, gibt und geben wird, nur durch enorme Kunstgriffe zugänglich ist, die immer irgendetwas damit zu tun haben, dass man sich in Situationen hineindenkt, »als ob« ein Mensch zugegen wäre. Oder dass man Analogien zu vom Menschen kontrollierbaren Situationen zieht – wenn man etwa das Geschehen beim Einschlag von Meteoriten auf dem Mond vor Jahrmilliarden mit Beschussversuchen im Labormaßstab vergleicht.