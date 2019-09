Wasser auf Exoplaneten: Warum der Hype um K2-18b nicht gerechtfertigt ist

Keine Supererde, sondern ein Mini-Neptun

Um das zu erfahren, muss man Sternlicht analysieren, das die Atmosphäre eines Exoplaneten passiert hat. Das ist bislang nur bei wenigen fernen Welten gelungen. Die meisten davon waren jupiterähnliche Gasriesen, die ihren Stern auf extrem engen Bahnen umrunden – und die damit viel zu heiß wären für biologische Aktivität.

Bei K2-18b sieht die Sache auf den ersten Blick besser aus: Er zieht nicht nur in der habitablen Zone seine Bahnen, er ist auch nur 2,3-mal so groß wie die Erde und achtmal so schwer. Erst dreimal konnten Wissenschaftler bei Exoplaneten dieses Formats die Lufthülle untersuchen, allerdings wiesen sie bei keinem von ihnen Wasser nach.

Das ist bei K2-18b nun gelungen. Für die beteiligten Forscher ist das eine beachtliche Leistung, die ihnen innerhalb ihrer Fachdisziplin Anerkennung bescheren sollte. Mit viel gutem Willen kann man darin sogar so etwas wie ein ermutigendes Etappenziel auf der Suche nach erdähnlichen Welten sehen: Bei mehreren Planeten in habitablen Zonen ist es – trotz intensiver Bemühung – bisher nicht gelungen, Atmosphären nachzuweisen.

K2-18 b is an awesome and wet planet, but it is not habitable. Five years ago, we discovered that planets larger than 1.5x the radius of Earth are typically not rocky. Two years ago, Ryan Cloutier *measured* the density of K2-18 b and determined that it is not rocky. pic.twitter.com/clxeC2Mc4m — Dr. Lauren Weiss (@LaurenMWeiss) September 12, 2019

Eine Relevanz für die Suche nach außerirdischem Leben hat die in »Nature Astronomy« erschienene Studie jedoch nicht. Das liegt zum einen an der Größe des Exoplaneten: Bei diesem handelt es sich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht um eine »Supererde«, wie viele Presseberichte nahelegten. Viel eher dürfte es sich um einen kompakten Planetenkern mit weit ausgedehnter Gashülle handeln, der eher Neptun ähnelt als Mutter Erde, einen so genannten Mini-Neptun. Welten dieses Typs sind Hochrechnungen zufolge die häufigste Planetenklasse im All.

Zum anderen ist Wasserdampf an sich noch keine Sensation. Wissenschaftler haben das Gas mittlerweile an vielen Orten im Weltall nachgewiesen. So pusten gleich mehrere Monde im Sonnensystem den Stoff ins All, in Spuren findet man ihn auch in den Atmosphären von Neptun und Uranus – und sogar in der Hülle manches lebensfeindlichen, extrasolaren Gasriesens.