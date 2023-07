Die fabelhafte Welt der Mathematik: Eine 42-stellige Zahl, die begeistert

Eine wichtige Rolle spielen in diesem Zusammenhang so genannte boolesche Funktionen. Und sie sind es auch, die uns zu den Dedekind-Zahlen führen werden. Boolesche Funktionen f sind Abbildungen, die verknüpften Variablen einen Wahrheitsgehalt zuordnen. Im Prinzip entsprechen sie einer logischen Aussage. Ein einfaches Beispiel dafür ist die zuvor erwähnte und-Verbindung zweier Ausdrücke: f(a, b) = a ∧ b. Die Funktionen können aber auch komplizierter ausfallen. Zum Beispiel kann man die Aussage »mindestens zwei der Variablen a, b, c sind wahr« als boolesche Funktion ausdrücken: ((a und b) oder (a und c) oder (b und c)). Indem man die Werte 1 oder 0 für a, b, c in f einsetzt, erfährt man, ob mindestens zwei der Variablen wirklich wahr sind (in diesem Fall lautet das Ergebnis 1) oder ob die Aussage falsch ist (das Ergebnis ist 0). Hierbei braucht man neben der und-Operation eine weitere Verknüpfung, die oder-Operation (∨). Deren Funktionsweise lässt sich ebenfalls in einer Tabelle zusammenfassen:

a b a ∨ b 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0

Die und- und oder-Operationen genügen jedoch nicht, um jede mögliche boolesche Funktion zu konstruieren. Man braucht dafür noch eine dritte Operation, die Negation ¬. Sie kehrt den Wahrheitsgehalt einer Aussage um, also ¬0 = 1 und umgekehrt ¬1 = 0.

Die mysteriösen Dedekind-Zahlen hängen mit der Anzahl von booleschen Funktionen zusammen. Angenommen, man hat n verschiedene Variablen a, b, c, … Jede dieser Variablen kann den Wert 1 oder 0 annehmen, was zu 2n verschiedenen Kombinationen führt (alle sind wahr; a ist falsch und alle anderen sind wahr; a und b sind falsch und alle anderen wahr und so weiter). Aus diesen Variablen kann man durch boolesche Funktionen nun allerlei Aussagen basteln, die sich am Ende als wahr (1) oder falsch (0) herausstellen. Das heißt, zu jedem der 2n verschiedenen Konfigurationen erhält man durch eine boolesche Funktion das Ergebnis 0 oder 1. Demnach gibt es für n Variablen zwei hoch zwei hoch n boolesche Funktionen. Das ist eine dreifache Exponentialfunktion, sie wächst also unglaublich schnell an.