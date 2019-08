Freistetters Formelwelt: Warum Kernfusion so verlockend ist

Meinen Sommerurlaub habe ich in diesem Jahr auf dem Fahrrad und in Deutschland verbracht. Kurz hatte ich aber auch überlegt, in die französische Provence zu fahren, unter anderem, um mir dort in Cadarache die im Bau befindliche Anlage von ITER anzusehen. Der International Thermonuclear Experimental Reactor ist das derzeit größte Forschungsprojekt mit dem Ziel, Kernfusion als Energiequelle nutzbar zu machen.

Hier fasziniert mich vor allem immer wieder, wie viel Energie in den Bausteinen der Materie steckt. Alle kennen die berühmteste Formel der Welt: E =mc2 von Albert Einstein. In etwas veränderter Form erkennt man sie auch in dieser mathematischen Gleichung:

Laden... © Florian Freistetter (Ausschnitt) Massendefekt

Z und N sind die Anzahl der Protonen und Neutronen in einem Atomkern; m P und m N die jeweiligen Massen dieser Kernbestandteile. Mit m K wird die Masse des Atomkerns bezeichnet, und eigentlich könnte man auf die Idee kommen, dass die Formel recht sinnlos ist. Wenn die Masse aller Nukleonen, also der Kernbestandteile, gleich der Gesamtmasse des Atomkerns ist, dann lautet das Resultat obiger Berechnung einfach nur null.