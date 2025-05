Freistetters Formelwelt: Warum »lebendige Energie« nichts mit Esoterik zu tun hat

Alle Folgen seiner wöchentlichen Kolumne, die immer sonntags erscheint, Die legendärsten mathematischen Kniffe, die übelsten Stolpersteine der Physikgeschichte und allerhand Formeln, denen kaum einer ansieht, welche Bedeutung in ihnen schlummert: Das sind die Bewohner von Freistetters Formelwelt.Alle Folgen seiner wöchentlichen Kolumne, die immer sonntags erscheint, finden Sie hier

Als ich während meines Studiums das erste Mal mit der »Vis-Viva-Gleichung« in Kontakt gekommen bin, habe ich mich ein bisschen über den seltsamen Namen gewundert. »Vis viva«, die lebendige Kraft: Was hat das mit dem zu tun, was die Formel aussagt?

v 2 = G ( M + m ) ( 2 r − 1 a )

Hier wird die momentane Bahngeschwindigkeit v eines Körpers mit der Masse m beschrieben, der ein Zentralobjekt mit der größeren Masse M auf einer Bahnellipse mit der großen Halbachse a umkreist und den momentanen Abstand r hat. Wenn man zum Beispiel die Bewegung der Erde um die Sonne betrachtet, die einer Ellipse mit einer großen Halbachse von 149,598 Millionen Kilometer folgt und am sonnennächsten Punkt der Bahn einen Abstand von 147,095 Millionen Kilometer hat, dann berechnet sich (mit der Gravitationskonstante G) ihre Geschwindigkeit zu diesem Zeitpunkt zu 30,3 Kilometer pro Sekunde.