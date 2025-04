Gute Nacht - die Kolumne für besseren Schlaf: Warum nachts aufwachen nicht schlimm ist

Einschlafen kann sie, sagt meine Klientin. Doch mehrmals pro Woche erwacht sie mitten in der Nacht und bleibt dann wach, oft bis in die Morgenstunden. Tagsüber ist sie erschöpft und die Nächte voller Verzweiflung häufen sich. Was tun? Wer das Durchschlafen neu lernen will, muss verstehen, was beim Aufwachen passiert.

Dass wir Menschen nachts erwachen, liegt in unserer Biologie. Es ist kein Fehler im System, es ist so vorgesehen. Hat der Körper einen Schlafzyklus durchlaufen, folgen wenige Augenblicke des Wachseins. Nach diesem kurzen Check – ist hier alles in Ordnung? – beginnt der Körper einen neuen Schlafzyklus. Dieses Erwachen ist so kurz, dass die meisten Menschen sich am Morgen danach nicht daran erinnern können. Erschrecken wir uns dagegen, schüttet der Körper Hormone aus, die wach machen. Dies ist eine Schutzfunktion. Wenn die Hütte brennt, dann möchten Sie nicht schlafen.

Genau dieser Schreck kann auftreten, wenn Menschen mit Schlafstörungen nachts erwachen. Schon wieder wach, schon wieder ist die Nacht gelaufen. Die Antwort auf die Frage, ob hier alles in Ordnung ist, lautet dann ganz klar nein. Eben lagen Sie noch im Schlaf – kurz darauf aktiviert der Körper das Stresssystem und Sie sind wach.