Sex matters: Selbstbefriedigung macht gesund und glücklich

Warum also nicht auch Sex allein haben? Falls es Hemmungen gibt, dann wäre es gut, einmal genauer hinzuschauen. Wo kommen sie her, und wie gelingt es, sich von ihnen zu lösen? Meine Klientin Violeta hatte als Vorschulkind eine Situation erlebt, in der sie sich selbst angefasst hatte und die Eltern darauf mit großen Ärger reagierten. Ihr Verständnis von Sexualität war seitdem geprägt von der Vorstellung, dass Lust nur mit dem Partner erlebt werden darf.

Dabei geht es beim Solosex auch darum, den eigenen Körper kennen zu lernen und zu erfahren, was man persönlich gut findet. Wie fühlt es sich für ihn an, während des Onanierens die Prostata zu stimulieren? Wie ist es für sie, wenn sie ihre Brüste dabei streichelt? Ist es unangenehm oder steigert es die Lust, dabei zu stöhnen? Wenn ich all das eigenhändig ausprobiert habe, kann auch meine Partnerin oder mein Partner davon profitieren.

Selbstbefriedigung hat eine ganze Reihe von weiteren Vorteilen. Sie ist ein Garant für lustvolle Höhepunkte, denn wir wissen selbst am besten, was dort hinführt. Mit jedem Orgasmus schütten wir eine Extraportion der Botenstoffe Dopamin, Endorphin und Oxytozin aus. Sie bringen Glücksgefühle und aktivieren das Belohnungszentrum im Gehirn. Das so genannte Kuschelhormon Oxytozin fördert Beziehungen: Beim Sex mit Partner ist es gut für die Bindung, beim Solosex für die Selbstliebe.